Milwaukee Bucks quieren sentar a Giannis Antetokounmpo por lo que resta de temporada

Los Milwaukee Bucks atraviesan un momento delicado en el tramo final de este curso, mismo que ha estado marcado por la incertidumbre en torno al físico y la disponibilidad de su principal figura, Giannis Antetokounmpo.

Según informaciones del periodista Shams Charania, existe una diferencia de criterio entre la franquicia y el astro griego sobre la conveniencia de que éste vuelva a la duela antes de que finalice el ejercicio.

Desde la organización de Wisconsin consideran que lo más prudente sería que el doble MVP de la NBA no dispute los partidos restantes, priorizando su recuperación total de cara al futuro. La decisión se enmarca también en el panorama deportivo de los Bucks, quienes se encuentran a 6.5 juegos de los Charlotte Hornets en la lucha por el último puesto del Play-In, factor que complica seriamente sus aspiraciones competitivas.

Sin embargo, la postura de Giannis parece ser diferente, dado que habría trasladado internamente su deseo de no dar por finalizado su año antes de tiempo, especialmente cuando aún restan 14 desafíos en el calendario. La intención del ala-pívot heleno sería regresar a la acción si recibe el alta médica, demostrando su compromiso pese a las dificultades.

The Milwaukee Bucks want Giannis Antetokounmpo to shut down for the remainder of the season after his latest injury and the team's playoff chances dwindled, but Antetokounmpo has refused the team's requests and wants to play again, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2026

Antetokounmpo ha tenido una campaña repleta de problemas físicos, al punto de jugar con restricciones de minutos en varios tramos, aunado a que ahora mismo está apartado del roster por una hiperextensión en la rodilla izquierda. Aunque todavía no ha sido autorizado oficialmente para volver, hay señales alentadoras: recientes pruebas médicas no han detectado daños estructurales importantes, según informó Doc Rivers a los medios, recientemente.

En efecto, el entrenador en jefe de Milwaukee confirmó que las imágenes de resonancia la magnética no revelaron lesiones graves, lo que abre la puerta a un posible regreso de Giannis en el corto plazo. De hecho, el estratega dejó entrever que el Greek Freak podría reaparecer en el próximo duelo contra Utah Jazz, luego de haberse perdido el choque ante Cleveland Cavaliers.

En paralelo, el futuro de Antetokounmpo en el Fiserv Forum sigue generando especulación, ya que durante la última fecha límite de cambios, los de Wisconsin escucharon propuestas por su estrella, pero finalmente decidieron retenerlo. Claro está, con una opción de jugador en su contrato para la temporada 2027/2028, todo apunta a que los rumores volverán a intensificarse este verano.

Semejante situación refleja un equilibrio complejo entre la ambición competitiva del estelar interno y la visión estratégica de Milwaukee, en un momento clave para definir el rumbo de la entidad a corto y medio plazo.

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