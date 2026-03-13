La motivación de Luka Doncic para lograr su primer juego de 50 puntos con los Lakers

Luka Doncic protagonizó una actuación memorable el jueves por la noche al registrar su primer partido de al menos 50 puntos con Los Angeles Lakers.

Efectivamente, el astro esloveno lideró la victoria sobre los Chicago Bulls 142-130, gracias a la cifra exacta de 51 unidades junto con 10 rebotes y nueve asistencias, significando una prestación dominante, marcada por un intercambio verbal con el joven Matas Buzelis.

Según el propio Doncic, algunas provocaciones de Buzelis durante el segundo cuarto terminaron encendiendo su competitividad. A partir de ese momento, el base de los Lakers elevó el nivel ofensivo y se convirtió en la principal figura del desafío.

"Siempre se siente especial. Obviamente, no había anotado 50 puntos en un año, así que fue muy especial. En el segundo cuarto, lo sentí. Alguien empezó a hablarme y eso me despertó", reveló Luka a la agencia AP.

Luka Doncic on when he knew it would be a special night:



"In the second quarter, I kind of felt it. Somebody started talking to me and it woke me up. Matas Buzelis. I was surprised ... It woke me up."pic.twitter.com/wJBBcDFCbD — Underdog NBA (@UnderdogNBA) March 13, 2026

El seleccionado a seis All-Star de la NBA evitó detallar exactamente qué se dijo en pleno intercambio, señalando en tono jocoso que probablemente recibiría una falta técnica si lo repetía en público. Por su parte, Buzelis también reaccionó con humor cuando fue consultado sobre la situación y dejó entrever que la experiencia le dejó una lección. "Probablemente no para hablar con él", acotó el alero de 21 años.

El duelo comenzó con un ritmo de ataque alto para el líder anotador de la competición, quien sumó 12 puntos en el primer período y añadió otros 12 en el segundo. Fue precisamente en ese lapso cuando el intercambio con Buzelis ocurrió, momento tras el cual el balcánico anotó cinco de sus seis intentos de campo.

Pero la explosión ofensiva continuó en el tercer cuarto, dado que Doncic firmó 17 unidades más y en el último aportó nuevos 10, a pesar de lanzar sólo cuatro veces al aro. El Wonder Boy terminó el juego con 17 de 31 en disparos de campo, 9 de 14 desde la línea de tres y 8 de 9 en libres.

La actuación de la ex luminaria de Dallas Mavericks llega en un momento en el que los Lakers han tenido que competir sin LeBron James, ausente por una contusión en la cadera derecha y artritis en el pie izquierdo. No obstante, el crack europeo asumió el liderazgo del equipo con exhibiciones sobresalientes, incluyendo varios partidos por encima de los 40 puntos.

Sin dudas, el incluido en cinco All-NBA sigue consolidando su impacto en la franquicia angelina y continúa ampliando un curso individual que viene siendo de máximo nivel.

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