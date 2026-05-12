El motivo por el que los Clippers tienen ventaja en las negociaciones con Bucks por Giannis Antetokounmpo

La novela alrededor de Giannis Antetokounmpo podría entrar en una etapa decisiva antes del inicio de la próxima temporada de NBA.

Es que de acuerdo con el periodista Shams Charania, los Milwaukee Bucks ya estarían escuchando propuestas de intercambio de cara al próximo draft, un movimiento que alimentó inmediatamente los rumores sobre posibles destinos para la superestrella griega, incluyendo Los Angeles Clippers.

Efectivamente, la escuadra de Inglewood se encuentra entre las más inesperadas dentro de las mencionadas. Aunque en un principio no figuraba dentro de los favoritos para quedarse con Antetokounmpo, la reciente obtención de la quinta selección del evento de novatos cambió el panorama y permitirá a los californianos construir un paquete competitivo para negociar con Milwaukee.

Los Clippers ahora cuentan con varias escogencias de primera ronda disponibles para un eventual traspaso. Además del citado quinto pick de este año, la organización del Intuid Dome medita incluir elecciones de 2029, 2031 y 2033, junto con intercambios que aumentarían el atractivo de la oferta. Desde la perspectiva de los Bucks, el capital de draft sería de los de mayor interés disponibles en el mercado.

The Milwaukee Bucks “could be eyeing” the LA Clippers’ 5th overall pick as a means to kickstart their rebuild and could use Giannis Antetokounmpo as an asset to acquire the draft selection, per @chadfordinsider



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Sin embargo, el armado financiero de la operación no sería sencillo. La organización de Inglewood buscaría mantener en el proyecto tanto a Darius Garland como a Kawhi Leonard, por lo que necesitaría conseguir otras fórmulas para igualar el salario de Giannis, que asciende a 58.4 millones de dólares. En ese escenario aparecen nombres como Bennedict Mathurin y John Collins mediante posibles pactos de sign and trade, así que quizás entren en la negociación jugadores de rol como Derrick Jones Jr., Kris Dunn e Isaiah Jackson para equilibrar los salarios.

Otro aspecto que juega a favor de los Clippers es su flexibilidad económica. Si deciden desprenderse de acuerdos importantes, caso de Brook Lopez o Bogdan Bogdanovic, absorberían parte del sueldo del Greek Freak sin comprometer demasiado su estructura financiera. “El único problema con este plan es que los Clippers tendrán que esperar al menos hasta el draft para cerrar el trato”, acotó Charania.

Aunado a Los Angeles, otras entidades como Golden State Warriors, Miami Heat, Boston Celtics, New York Knicks, Houston Rockets, Lakers y Minnesota Timberwolves han sido vinculadas con el futuro de Antetokounmpo; no obstante, si éste muestra interés real en asociarse con Garland y Leonard, los aún entrenados por Tyronn Lue podrían convertirse rápidamente en uno de los destinos más serios en la carrera por el astro heleno.

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