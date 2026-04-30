Moussa Diabaté gana el Premio NBA Hustle en la temporada 2025/26

Moussa Diabaté, francés de los Charlotte Hornets con cuatro temporadas de experiencia en la liga, fue seleccionado como el ganador del Premio NBA Hustle en la temporada 2025/2026.

Este galardón premia al jugador que realiza esas jugadas de entrega y sacrificio que no suelen aparecer en las estadísticas, pero que ayudan a determinar el éxito de un equipo, explica la liga en su comunicación oficial para anunciar el premio.

Diabaté, de 24 años de edad, es reconocido por su capacidad física, su atleticismo y su fuerza para hacer jugadas apremiantes. Terminó la temporada con 7.9 puntos, 1.9 asistencias y 8.7 rebotes en 73 compromisos disputados, la temporada más larga de su carrera.

Sus dos primeras campañas las pasó con Los Angeles Clippers, con roles bastante limitados en el equipo californiano. En esas dos temporadas apenas pudo participar en 33 partidos.

The winner of the 2025-26 @Kia NBA Hustle Award is... Moussa Diabaté!



The award honors a player who makes the effort plays that do not often appear in the box score but help determine team success. pic.twitter.com/ktNJlBCfZF — NBA (@NBA) April 30, 2026

En la temporada 2024-2025 tuvo un crecimiento en su participación con los Hornets, disputando 71 compromisos, dejando promedios de 5.7 puntos y 6.2 rebotes. Su evolución ha sido notable y ha pasado de ser un jugador netamente defensivo a ser un buen atacante desde la banca.

De los 73 partidos que disputó esta temporada, en 43 salió como titular y el resto lo hizo como suplente. Se convirtió en una pieza clave en la rotación del entrenador Charles Lee.

Nacido en París, Diabaté hizo su etapa colegial y universitaria en Florida y fue seleccionado por los Clippers en el puesto 43 de la segunda ronda del Draft de la NBA en 2021. Desde muy joven impresionó por sus dotes atléticos y con el tiempo ha ido mejorando su disparo de corta y media distancia.

El pívot de 2.08 metros de estatura cierra una gran temporada en el plano individual con este premio que valora la entrega de los jugadores por pelear cada balón y por ser importantes en el esquema de sus respectivos equipos.

Aunque es un galardón que se da desde la temporada 2016/17, muchos de los que han ganado se han convertido en estrellas o jugadores importantes para sus equipos. Draymond Green, Alex Caruso, Marcus Smart, Thaddeus Jones, Montrezl Harrell y Patrick Beverley han sido los ganadores de este premio.

Smart, escolta de Los Angeles Lakers, ha ganado el premio en tres ocasiones y ha sido el único jugador en la historia de la liga con múltiples galardones de este tipo.

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