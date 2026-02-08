NBA anuncia participantes del Concurso de Triples previo al Juego de Estrellas

La NBA confirmó la lista oficial de participantes del Concurso de Triples 2026, uno de los eventos más esperados del All Star Weekend, el cual cerrará con el clásico de luminarias el domingo 15 de febrero.

La competencia, a celebrarse el sábado 14 en el Intuid Dome de Inglewood, California, reunirá a varias de las principales figuras ofensivas de la liga, encabezadas por el base Damian Lillard, de vuelta en los Portland Trail Blazers y quien buscará conquistar su tercer título y entrar en un selecto grupo vitalicio.

Lillard, ganador del certamen en dos ocasiones, lidera un cartel de alto nivel en el que también destaca el escolta de Phoenix Suns, Devin Booker, antiguo campeón del certamen y uno de los tiradores de mayor consistencia en la última década. El grupo lo completan la joven luminaria de Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey, igual que su par en Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, aunado al canadiense de Denver Nuggets, Jamal Murray, el centro de Milwaukee Bucks, Bobby Portis, y el escolta del Miami Heat, Norman Powell.

The 2026 State Farm 3-Point Contest field ⬇️



Saturday, Feb. 14 | 5 p.m. ET | NBC & Peacock



Former champ Devin Booker among five 2026 All-Stars.



Two-time winner Damian Lillard can match the record with a third title.



Kon Knueppel can become the first rookie to win the event. pic.twitter.com/W6cI4LdctJ — NBA Communications (@NBAPR) February 8, 2026

El octavo participante será el alero novato de los Charlotte Hornets, Kon Knueppel, quien tendrá la oportunidad de hacer historia, puesto que ningún jugador de primer año ha logrado ganar el concurso desde su creación. De ese modo, la inclusión del tirador de 20 años añade un atractivo adicional a la contienda, al enfrentar la frescura de una nueva generación con la experiencia de algunos de los mejores escopeteros de los últimos tiempos.

Por su parte, la presencia de Lillard genera especial atención, no sólo por su historial en el concurso, también debido al contexto de su temporada. El base de 35 años y nueve veces All Star no ha visto acción en la 2025/2026 tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles durante la primera ronda de los playoffs de la campaña anterior, cuando aún defendía a Milwaukee Bucks, franquicia que lo adquirió en un sonado traspaso en septiembre de 2023, procedente de los propios Trail Blazers.

Por consiguiente, el retorno de Dame a Portland fue uno de los relatos más destacados de la pasada temporada baja, al margen de que era del dominio público que el miembro del Equipo del 75 Aniversario de la NBA no estaría listo para saltar a la duela hasta al menos el ecuador de la presente justa. Ahora, el jerárquico armador buscará escribir un nuevo capítulo a su legado intentando igualar la marca eterna de coronas en el Concursos de Triples.

Más noticias sobre NBA