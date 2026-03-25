NBA aprueba expansión con equipos en Seattle y Las Vegas

La junta de propietarios de la NBA dio un paso clave este miércoles al aprobar la exploración formal de candidaturas de expansión de equipos, pero centradas exclusivamente en dos ciudades: Seattle y Las Vegas.

De hecho, el periodista Shams Charania confirmó que el organismo que preside Adam Silver está listo para iniciar un proceso que redefiniría su mapa competitivo en los próximos años.

El interés en ambos mercados no es casual. En el caso de Seattle, representa una oportunidad de recuperar una plaza histórica con fuerte tradición en el baloncesto profesional. A su vez, el crecimiento económico, así como en materia de entretenimiento convierten a Las Vegas en un destino atractivo para una nueva franquicia.

Uno de los elementos más destacados del proceso es el valor estimado de las futuras organizaciones de la National Basketball Association, pues se prevé que cada inversionista ofrezca entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, cifras que reflejan el enorme crecimiento monetario y mediático que ha experimentado la competición estadounidense en los tempos recientes.

Por su parte, dicha expansión podría traer consigo una de las historias de mayor emotividad del baloncesto moderno: el regreso de los Seattle SuperSonics, elenco que formó parte de la NBA durante más de 40 años y dejó una huella imborrable, incluyendo el campeonato de la temporada 1978/1979.

Breaking: The NBA's Board of Governors has approved a vote for the league to explore bids and applicants for expansion teams exclusively in Las Vegas and Seattle, sources tell ESPN. A bidding process is expected to generate offers in the $7-10 billion range for each team. pic.twitter.com/yEaLPjnTVf — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2026

Asimismo, los Sonics alcanzaron las Finales en varias ocasiones, destacando la 1995/1996 cuando figuras como Shawn Kemp, Gary Payton y Detlef Schrempf lideraron al club hasta la serie decisiva, donde cayeron ante los legendarios Chicago Bulls de Michael Jordan. La franquicia permaneció en Seattle desde 1967 hasta 2008, año en el que fue trasladada a Oklahoma City, pasando a llamarse Thunder.

¿Cuándo se incorporarían las nuevas franquicias a la NBA?

A pesar del avance en las negociaciones, la incorporación de las nuevas entidades no sería inmediata, ya que también dependerá de que se completen las ofertas económicas antes mencionadas.

Según los reportes de Charania, si el proceso avanza sin contratiempos, los nuevos equipos podrían debutar en la zafra 2028/2029.

¿Cuál fue el último equipo que entró a la NBA?

La última ocasión en que la NBA amplió su número de franquicias fue en 2004, gracias a la llegada de los Charlotte Bobcats. Años más tarde, en 2014, la organización recuperó su identidad histórica y pasó a llamarse Charlotte Hornets, nombre que mantiene en la actualidad.

Con el nuevo proceso en marcha la prestigiosa liga se prepara para escribir un nuevo capítulo, apostando por mercados con alto potencial y por el regreso de una ciudad tradicional, y que hoy es potencia en otras marcas deportivas como NFL y MLB.

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