NBA en vivo online: Cómo ver Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Los Angeles Lakers tendrán una enorme oportunidad de alargar su gran momento, ya que reciben este viernes a los Brooklyn Nets, uno de los peores equipos de la NBA en esta 2025/2026.

Mientras el popular conjunto californiano luce encendido, con nueve victorias en sus últimos 10 partidos, posicionándose en la tercera casilla de la hostil Conferencia Oeste (47-26), el elenco neoyorquino cosecha nueve descalabros al hilo, motivo por el cual ya posee el segundo peor récord de toda la liga (17-56).

Además, los entrenados por JJ Redick intentarán aprovechar su regreso a casa, el Crypto.com Arena, tras una positiva gira de seis desafíos a domicilio en la que consiguieron cinco lauros.

De igual forma, los Lakers necesitan seguir ganando si desean conservar el tercer lugar del Oeste, dado que los embalados Denver Nuggets, quienes coleccionan cuatro triunfos corridos, son cuartos a 1.5 juegos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: viernes 27 de marzo.

Horario: 22:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 20:30 p.m. (México DF); 3:00 a.m. del 28 de marzo (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Nets vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos TNT Watch TNT, Sling TV, YouTube TV, Hulu+Live TV y NBA League Pass México ESPN Disney+, Amazon Prime y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Nets y Lakers

Nets Lakers L | Nets 106 - Warriors 109 W | Lakers 137 - Pacers 130 L | Nets 99 - Trail Blazers 134 L | Lakers 110 - Pistons 113 L | Nets 122 - Kings 126 W | Lakers 105 - Magic 104 L | Knicks 93- Nets 92 W | Lakers 134 - Heat 126 L | Thunder 121 - Nets 92 W | Lakers 124 - Rockets 116

Últimas noticias de Brooklyn Nets

El periodista Kurt Helin señaló que el alero Michael Porter Jr. probablemente no regrese a los Nets esta temporada, motivado a su lesión en el tendón de la corva izquierda. El ex Nuggets ha sido la figura de los neoyorquinos en la 2025/2026 con 24.2 puntos de media y 7.1 rebotes.

El entrenador en jefe de Brooklyn, el español Jordi Fernández, mencionó en conferencia de prensa que los tiradores novatos Ben Saraf y Drake Powell recibirán mucha oportunidad en su quinteto titular en lo que resta de zafra.

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Jaxson Hayes apunta a seguir como centro titular de los Lakers, ya que, según NBC Sports, Deandre Ayton no se recuperará a tiempo de sus problemas de espalda, los cuales le impidieron actuar el pasado miércoles ante Indiana Pacers.

El base Adou Thiero sigue con molestias en su pierna, así que difícilmente esté disponible contra Brooklyn.

Reportes de lesionados de Nets y Lakers

Nets: Michael Porter Jr. fuera (tendón de la corva); Day'Ron Sharpe fuera (dedo) y Danny Wolf duda (tobillo).

Lakers: Marcus Smart duda (pantorrilla); Rui Hachimura duda (espalda); Maxi Kleber duda (tobillo); Deandre Ayton fuera (espalda) y Adou Thiero fuera (pierna).

Probables quintetos abridores de Nets y Lakers

Nets: Ben Saraf, Drake Powell, Zaire Williams, Terance Mann y Nic Claxton.

Lakers: Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Jake LaRavia y Jaxson Hayes.

Pronóstico SI ES

El gran momento de los Lakers junto al factor de regresar a casa, el Crypto.com Arena, deberían ser suficientes para acabar con los alicaídos Nets.

Resultado: victoria de Lakers.

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