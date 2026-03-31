NBA en vivo online: Cómo ver Cleveland Cavaliers vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Tras conseguir su tercer triunfo al hilo la noche del lunes, Los Angeles Lakers, con la vuelta de Luka Doncic, tendrán un duelo de altos quilates en jornadas consecutivas, ya que este martes volverán a fungir de locales pero ante otros contendores al anillo de NBA como Cleveland Cavaliers.

El elenco de púrpura y oro llega al duro compromiso en uno de sus mejores momentos de la temporada, dado que ha ganado 12 de sus últimos 13 partidos, consolidándose como uno de los tres equipos en mejor forma de la actualidad y ocupando la tercera casilla de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, la entidad de Ohio también atraviesa tiempos positivos, al punto que ha salido airosa en siete de sus recientes ocho desafíos, para mantenerse en el cuarto lugar del Este y acechar, a sólo 1.0 juego, a los New York Knicks, dueños de la tercera plaza.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Cleveland Cavaliers vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: martes 31 de marzo.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 1 de abril (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Cavaliers vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos FanDuel Sports Network Ohio y SportsNet LA Disney+ y NBA League Pass México ESPN Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ y NBA League Pass España DAZN DAZN App y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Cavaliers y Lakers

Cavaliers Lakers W | Cavaliers 122 - Jazz 113 W | Wizards 101 - Lakers 130 W | Heat 128 - Cavaliers 149 W | Nets 99 - Lakers 116 L | Heat 120 - Cavaliers 103 W | Lakers 137 - Pacers 130 W | Magic 131 - Cavaliers 136 L | Lakers 110 - Pistons 113 W | Cavaliers 111 - Pelicans 106 W | Lakers 105 - Magic 104

Últimas noticias de Cleveland Cavaliers

NBC Sports informó que el centro Jarrett Allen, quien no actuó el lunes contra Utah Jazz por molestias en la rodilla, debería volver a la acción ante los Lakers.

El periodista Kirk Goldsberry reveló que el club de Ohio se ha posicionado como uno de los cuatro finalistas en la carrera por hacerse con los servicios del astro de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, quien sería puesto en el mercado en verano.

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Luego de cumplir un encuentro de sanción por acumulación de faltas técnicas, Luka Doncic volverá al quinteto titular angelino frente a los Cavs.

Los Angeles Times reportó que el centro Deandre Ayton está100% recuperado de su lesión de espalda, así que, al margen de haber accionado en los últimos dos juegos, se encuentra disponible nuevamente para el entrenador JJ Redick.

Reportes de lesionados de Cavaliers y Lakers

Cavaliers: Jaylon Tyson duda (tobillo) y Dean Wade fuera (tobillo).

Lakers: Marcus Smart duda (pantorrilla); Maxi Kleber duda (tobillo) y Adou Thiero fuera (pierna).

Probables quintetos abridores de Cavaliers y Lakers

Cavaliers: James Harden, Donovan Mitchell, Sam Merrill, Evan Mobley y Jarrett Allen.

Lakers: Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Jake LaRavia o Rui Hachimura y Deandre Ayton.

Pronóstico SI ES

Partido de pronóstico reservado entre dos potencias de la liga, con muchas armas en el costado ofensivo, aunque, en ambos casos, jugarán por segunda noche consecutiva. No obstante, el regreso de Doncic, quien descansó por sanción el lunes, debería marcar diferencias en el bando local.

Resultado: victoria de Lakers.

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