NBA en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons en TV y streaming

Después del aún implacable Oklahoma City Thunder, nadie luce tan encendido en el planeta NBA como Los Angeles Lakers, quienes deberán ratificar su gran momento en un escenario de máxima exigente: la casa de los Detroit Pistons.

Efectivamente, la popular escuadra de Hollywood visitará el lunes al mejor equipo de la Conferencia Este, buscando extender a 10 su cadena de lauros, tras un triunfo sobre la bocina el sábado, gracias a un épico triple del perimetral Luke Kennard.

Mientras los californianos han trepado hasta la tercera casilla del Oeste (46-25), sacando 2.5 juegos de ventaja a Houston Rockets, inquilinos de la cuarta posición, el quinteto de Michigan viene aguantando la embestida de los Boston Celtics, a fin de mantener la cima del Este, de la mano de tres victorias al hilo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons?

Ciudad: Detroit, Michigan, Estados Unidos.

Fecha: lunes 23 de marzo.

Horario: 07:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:00 p.m. (México DF), 0:00 a.m. del 24 de marzo (España).

Estadio: Little Caesars Arena.

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Pistons en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos NBC, Peacock, Spectrum SportsNet y FanDuel Sports Network NBA League Pass y Peacock



México Sin confirmar NBA League Pass España Sin confirmar NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Pistons

Lakers Pistons W | Nuggets 125 - Lakers 127 W | Grizzlies 110 - Pistons 126 W | Lakers 100 - Rockets 92 L | Pistons 108 - Raptors 119 W | Lakers 124 - Rockets 116 W | Wizards 117 - Pistons 130 W | Lakers 134 - Heat 126 W | Wizards 95 - Pistons 117 W | Lakers 105 - Magic 104 W | Warriors 101 - Pistons 115

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Los Lakers revelaron en un comunicado de prensa que el base Marcus Smart, el alero Rui Hachimura y el centro Maxi Kleber son duda para el partido ante los Pistons debido a problemas en la pantorrilla, espalda y tobillo, respectivamente.

Por otro lado, Shams Charania reportó que la NBA anuló la decimasexta falta técnica de Luka Doncic, así que podrá accionar este lunes en Detroit.

Últimas noticias de Detroit Pistons

NBC informó que mientras el armador Marcus Sasser no estará contra Los Angeles por una lesión de cadera, el escolta Kevin Huerter probablemente sí accione, tras recuperarse de unas molestias en su hombro que le privaron de jugar el pasado viernes.

Probables quintetos abridores de Lakers y Pistons

Los Angeles Lakers: Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura y Deandre Ayton.

Detroit Pistons: Daniss Jenkins, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris y Jalen Duran.

Reporte de lesionados de Lakers y Pistons

Lakers: Marcus Smart duda (pantorrilla), Rui Hachimura duda (espalda) y Maxi Kleber duda (tobillo).

Pistons: Cade Cunningham fuera (pulmón) y Marcus Sasser fuera (cadera).

Pronóstico SI ES

Visita hostil de los angelinos a Detroit; sin embargo, la ausencia del astro de los Pistons, Cade Cunningham, probablemente sea la diferencia siempre que los Lakers continúen en su evolución defensiva y siendo eficaces en ataque.

Resultado: Victoria de Lakers.

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