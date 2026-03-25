NBA en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Indiana Pacers en TV y streaming

La NBA no se detiene, así que Los Angeles Lakers (46-26) visitan este miércoles a los alicaídos Indiana Pacers (16-56) en un duelo de realidades opuestas en este curso.

Es cierto que los californianos vieron cortar su racha de nueve victorias, la noche del lunes en casa de los Detroit Pistons; sin embargo, esperan retomar otra importante cadena de éxitos cuando rivalicen ante el peor conjunto de toda la competición, recordando que el de Indianapolis apenas ha intercambiado por triunfo uno de sus recientes 10 cotejos.

Eso sí, los Lakers deben ganar en el Bankers Life Fieldhouse si desean mantener cierta distancia en la tercera casilla de la hostil Conferencia Oeste, ya que sus más inmediatos perseguidores, Denver Nuggets, han vencido en sus anteriores tres compromisos, por lo que se encuentran a sólo 1.5 juegos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Indiana Pacers?

Ciudad: Indianapolis, Indiana, Estados Unidos.

Fecha: miércoles 25 de marzo.

Horario: 07:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF); 0:00 a.m. del 26 de marzo (España).

Estadio: Bankers Life Fieldhouse.

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Pacers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN, Spectrum SportsNet y Bally Sports Indiana ESPN App y NBA League Pass México ESPN Disney+ España Sin confirmar NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Pacers

Lakers Pacers L | Lakers 110 - Pistons 113 W | Pacers 128 - Magic 126 W | Lakers 105 - Magic 104 L | Pacers 119 - Spurs 134 W | Lakers 134 - Heat 126 L | Trail Blazers 127 - Pacers 119 W | Lakers 124 - Rockets 116 L | Pacers 110 - Knicks 136 W | Lakers 100 - Rockets 92 L | Pacers 123 - Bucks 134

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Aunque el periodista Sam Amick reveló que LeBron James no regresaría a los Lakers la próxima temporada, Los Angeles Times cree que el mayor anotador de siempre en la NBA sí podría acordar su vuelta al club de Hollywood, pero en condiciones económicas no tan favorables como en el pasado.

Entretanto, el entrenador en jefe, JJ Redick, admitió en conferencia de prensa que Jake LaRavia es su primera opción para ingresar en el quinteto titular si no están disponibles por cualquier motivo Marcus Smart o LeBron James.

Últimas noticias de Indiana Pacers

NBC Sports señaló que el versátil tirador Aaron Nesmith y el ala-pívot Pascan Siakam deberían accionar este miércoles frente a la entidad californiana, a pesar de sus molestias en el tobillo y pierna, respectivamente.

De quien sí se ha confirmado que no volverá a la duela en la 2025/2026 es el centro croata Ivica Zubac a raíz de fracturarse las costillas.

Probables quintetos abridores de Lakers y Pacers

Los Angeles Lakers: Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Jake LaRavia y Deandre Ayton.

Indiana Pacers: Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jarace Walker, Pascal Siakam y Jay Huff.

Reportes de lesionados de Lakers y Pacers

Lakers: Marcus Smart duda (pantorrilla), Rui Hachimura duda (espalda), Adou Thiero (pierna) y Maxi Kleber duda (tobillo).

Pistons: Obi Toppin duda (pie), Ivica Zubac fuera (costillas), Tyrese Haliburton fuera (Aquiles) y Johnny Furphy fuera (rodilla).

Pronóstico SI ES

Si Los Angeles desea mantener su ritmo ganador y, por ende, su tercer lugar del Oeste, luce obligado a ganarle a Indiana, el peor equipo de la National Basketball Association, y que juega sin su armador estrella (Haliburton) y su nuevo centro preponderante (Zubac). Además, los de Redick ya superaron cómodamente a los Pacers a inicios de mes.

Resultado: Victoria de Lakers.

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