NBA en vivo online: Dónde ver Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers en TV y streaming

A fin de asaltar la cuarta casilla de la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers están obligados a superar a los encendidos Cleveland Cavaliers este miércoles en una nueva jornada de la NBA.

La escuadra que entrena JJ Redick se encuentra a medio juego de los Houston Rockets, cuartos en su conferencia, motivo por el que ganar en el feudo de los Cavs significaría algo más que la tercera victoria al hilo.

En cambio, Cleveland ha vivido un ejercicio de altibajos, tras lograr la primera siembra del Este en la 2024/2025. Eso sí, los dirigidos por Kenny Atkinson vienen de batir de forma consecutiva a Charlotte Hornets, Sacramento Kings y en dos ocasiones al Orlando Magic, en una muestra de que empiezan a exhibir un baloncesto de alto nivel cuando marchan quintos en su segmento (a 1.0 desafíos del cuarto lugar).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers?

Ciudad: Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Fecha: Miércoles 28 de enero.

Horario: 7:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF), 1:00 a.m. del 29 de enero (España).

Estadio: Rocket Arena.

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs Cavaliers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN Fubo TV México ESPN Disney+ España DAZN DAZN App

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Cavaliers

Lakers Cavaliers W | Lakers 129-118 Bulls W | Magic 98-114 Cavaliers W | Lakers 116-110 Mavericks W | Cavaliers 119-105 Magic L | Clippers 112-104 Lakers W | Kings 118-123 Cavaliers W | Nuggets 107-115 Lakers W | Cavaliers 94-87 Hornets W | Lakers 110-93 Raptors L | Thunder 136-104 Cavaliers

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Diversas fuentes coinciden en que el estelar escolta de los angelinos, Austin Reaves, pudiera volver a la actividad para el choque contra Cleveland, tras más de un mes lesionado de la pantorrilla.

Últimas noticias de Cleveland Cavaliers

La agencia AP reportó que el ala-pívot de los Cavs, Evan Mobley, también sufrió un problema de pantorilla, así que perderá de una a tres semanas. El miembro del All Star en el curso anterior ya se había ausentado de cinco compromisos a inicios de diciembre, a raíz de una lesión en la misma zona de su pierna.

Cavaliers center Evan Mobley will be re-evaluated in 1-3 weeks after suffering a left calf strain, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/mHUzgQ4JFM — Yahoo Sports (@YahooSports) January 27, 2026

Probables quintetos abridores

Los Angeles Lakers: Luka Doncic, Marcus Smart, LeBron James, Jake LaRavia y DeAndre Ayton.

Cleveland Cavaliers: Donovan Mitchell, Jaylon Tyson, Dean Wade, Nae'Qwan Tomlin y Jarret Allen.

Reporte de lesionados de Lakers y Cavaliers

Lakers: Austin Reaves duda (pantorrilla) y Adou Thiero fuera (pierna).

Cavaliers: Evan Mobley fuera (pantorrilla), Max Strus fuera (pie), Sam Merrill fuera (mano) y Darius Garland fuera (pie).

Pronóstico SI ES

Son dos elencos de vocación ofensiva, aunque Cleveland muestra un ratio de eficiencia mucho mejor que Los Angeles. Sin embargo y pese a jugar en casa, la baja de Evan Mobley perjudicará a unos Cavs quienes desde hace rato no cuentan con su armador titular, Darius Garland, así que Luka Doncic y LeBron James deberían marcar diferencias para los de amarillo y dorado.

Resultado: victoria de los Lakers.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers