NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons en TV y streaming

Dos de los equipos con mayor talento joven en la NBA se enfrentan a partir de este martes, en las Semifinales de la Conferencia del Este, cuando los Cleveland Cavaliers visiten a los Detroit Pistons, en una serie que promete muchas emociones.

J.B. Bickerstaff, técnico de Detroit, se encontrará con sus ex jugadores, ya que dirigió a los Cavaliers desde febrero de 2020 hasta el final de la temporada 2023-24. Será una serie muy especial para él, ya que conoce lo que puede ofrecer cada uno de los jugadores de Cleveland.

Los Cavaliers han ganado las últimas tres series de playoffs entre estos equipos ante Detroit y llevan una racha de 12 victorias consecutivas en postemporada contra este equipo. Sin embargo, los Pistons fueron el mejor equipo del Este en la ronda regular.

Detroit logró una victoria 116-94 sobre Orlando el pasado domingo, con una gran labor de Cade Cunningham, quien consiguió 32 puntos y 12 asistencias.

“Sé que a mucha gente le hubiera gustado que fuera más fácil, pero creo que fue muy bueno para nuestros muchachos; pasar por lo que pasaron, entender cómo es y dónde tienen que estar para lograrlo,” dijo Bickerstaff, quien recibió una extensión de contrato el lunes. “Ahora lo entendemos, y llevaremos eso con nosotros a la segunda ronda".

Los Cavaliers derrotaron 114-102 a los Toronto Raptors el domingo y vencieron en la serie 4-3.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons?

Ciudad: Detroit, Estados Unidos

Fecha: Martes 5 de mayo.

Horario: 7:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:00 p.m. (México DF); 1:00 a.m. del 6 de mayo en España.

Estadio: Little Caesars Arena, Detroit

¿Cómo se podrá ver el Cavaliers vs. Pistons en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Peacock, NBC Sports Network NBA League Pass México ESPN Disney+ Premium, NBA League Pass Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ Premium, NBA League Pass España Exclusivo en streaming NBA League Pass, DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Cavaliers y Pistons

Cavaliers Pistons W | Cavaliers 114-102 Raptors W | Pistons 116-94 Magic L | Cavaliers 110-112 Raptors W | Pistons 93-79 Magic W | Cavaliers 125-120 Raptors W | Pistons 116-109 Magic L | Cavaliers 93-89 Raptors L | Pistons 88-94 Magic L | Cavaliers 104-126 Raptors L | Pistons 105-113 Magic

Últimas noticias de Cleveland Cavaliers

Donovan Mitchell, estrella de los Cavaliers, habló de la labor del entrenador Bickerstaff con los Pistons. “Han sido fenomenales,” dijo Mitchell, quien promedió 23.1 puntos por juego contra los Raptors. “(Bickerstaff) ha hecho un trabajo fenomenal allá. Han sido fenomenales todo el año. Son duros, ¿verdad? Son físicos. Tienen a Cade, que es la cabeza de la serpiente".

James Harden ha ido mejorando sus números en esta postemporada. El veterano viene de conseguir 18 puntos, seis rebotes y tres robos en el encuentro que ganaron los Cavs 114-102 a los Raptors.

Últimas noticias de Detroit Pistons

Kevin Huerter sigue siendo duda para el Juego 1 ante los Cavaliers. El base se ha perdido los últimos tres compromisos de su equipo por una molestia en el aductor. Esto ha cargado de minutos al base titular, Cade Cunningham.

Reportes de lesionados de Cavaliers y Pistons

Cavaliers: Sin jugadores lesionados

Pistons: Kevin Huerter (aductor) en duda.

Probables quintetos abridores de Cavaliers y Pistons

Cavaliers: James Harden, Donovan Mitchell, Sam Merrill, Evan Mobley y Jarrett Allen.

Pistons: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Tobias Harris, Ausar Thompson y Jalen Duren.

Pronóstico SI ES

Los Pistons viven el mejor momento de la postemporada, tras conseguir tres triunfos consecutivos contra el Magic. Cade Cunningham pasa por un gran momento y en casa deben dar el primer gran golpe sobre la mesa.

Resultado: Victoria de Pistons.

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