NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons en TV y streaming

Los Detroit Pistons tienen una racha de cuatro victorias en estos playoffs de la NBA y buscarán extender esa marca, cuando reciban a los Cleveland Cavaliers, para el segundo encuentro de Semifinales de la Conferencia Este.

El mejor sembrado del Este logró un triunfo sobre Cleveland 111-101 en el primer compromiso, gracias a Cade Cunningham, base que terminó con 23 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes, mientras que Tobias Harris agregó 20 unidades y 8 rebotes.

Sam Merrill se sometió a una resonancia magnética esta semana, tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo durante la derrota de Cleveland. Hasta horas antes del compromiso no hay confirmación de si podrá estar en juego.

El entrenador de los Cavaliers no quiso ofrecer en su conversación con la prensa los detalles de los ajustes que tendrá que hacer para este partido. "No quiero darles nada definitivo", dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson a NBA.com. "Necesitamos meter triples para ganar esta serie. Ellos colapsan la pintura y nosotros tenemos que encestar de larga distancia. Él es una gran parte de eso. Espero que regrese".

Cunningham y Mitchell son claves en sus equipos | Rick Osentoski-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons?

Ciudad: Detroit, Estados Unidos

Fecha: jueves 7 de mayo.

Horario: 7:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:00 p.m. (México DF); 1:00 a.m. del 8 de mayo en España.

Estadio: Little Caesars Arena, Detroit

¿Cómo se podrá ver el Cavaliers vs. Pistons en TV y streaming online?

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Los resultados de los últimos 5 partidos de Cavaliers y Pistons

Cavaliers Pistons L | Cavaliers 101-111 Pistons W | Pistons 111-101 Cavaliers W | Cavaliers 114-102 Raptors W | Pistons 116-94 Magic L | Cavaliers 110-112 Raptors W | Pistons 93-79 Magic W | Cavaliers 125-120 Raptors W | Pistons 116-109 Magic L | Cavaliers 93-89 Raptors L | Pistons 88-94 Magic

Últimas noticias de Cleveland Cavaliers

Los compañeros de Sam Merrill se mostraron preocupados después de su lesión. "No puedes reemplazar lo que Sam aporta", comentó el novato Jaylon Tyson a NBA.com. "Es una pieza clave, nuestro mejor tirador. Atrae mucha atención solo por cómo lanza el balón. Es un competidor y un tipo duro... pero alguien tendrá que dar un paso al frente por él".

Donovan Mitchell ha anotado menos de 25 puntos en seis partidos consecutivos. Si los Cavaliers quieren competir con Detroit en esta serie, el alero debe aparecer en ofensiva.

Últimas noticias Detroit Pistons

El técnico de Detroit, J.B. Bickerstaff, quien entrenó a los Cavaliers, respondió al comentario de Donovan Mitchell, en el que indica que debe exagerar más los contactos para provocar más faltas. "Donovan es muy inteligente y todo esto son mensajes. Lo entendemos. Pero nuestro mensaje es que el flopping es una infracción".

Reportes de lesionados de Cavaliers y Pistons

Cavaliers: Sam Merrill (isquiotibiales) en duda.

Pistons: Kevin Huerter (aductor) en duda.

Probables quintetos abridores de Cavaliers y Pistons

Cavaliers: James Harden, Donovan Mitchell, Sam Merrill, Evan Mobley y Jarrett Allen.

Pistons: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Tobias Harris, Ausar Thompson y Jalen Duren.

Pronóstico SI ES

Detroit viene encendido y es un equipo de rachas. Sin embargo, los Cavaliers deben conseguir una victoria como visitante para ir a casa con la serie igualada. Si Donovan Mitchell aparece, la balanza se puede inclinar hacia los Cavs.

Resultado: Victoria de Cavaliers.

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