NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves en TV y streaming

Los Minnesota Timberwolves lograron igualar la serie de primera ronda de postemporada de la Conferencia Oeste de la NBA ante los Denver Nuggets y este jueves debutarán en casa en estos playoffs, con la intención de irse arriba en un emparejamiento que está 1-1.

La serie se ha tornado un poco picante, con jugadores de ambos equipos hablando un poco más de la cuenta. El alero de los Timberwolves, Jaden McDaniels, afirmó que los Nuggets no podían evitar que Minnesota anotara a placer, en el Juego 2, que ganó su equipo 119-114.

"Todos son malos defensores", dijo McDaniels. "No tienen gente que pueda defender el aro. Incluso si (Nikola Jokic) está ahí, somos más atléticos que ellos".

El entrenador David Adelman, de los Nuggets, respondió el miércoles con sarcasmo cuando se le preguntó por dichas declaraciones. "No puedo esperar a ver su podcast. Es un muy buen jugador. Hoy en día todo el mundo tiene un altavoz; esto le ayudará con sus redes sociales".

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves?

Ciudad: Minnesota, Minneapolis

Fecha: jueves 23 de abril.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 24 de abril (España).

Estadio: Target Center

¿Cómo se podrá ver el Nuggets vs. Timberwolves en TV y streaming online?

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Los resultados de los últimos 5 partidos de Nuggets y Timberwolves

Nuggets Timberwolves L | Nuggets 114-119 Timberwolves W | Timberwolves 119-114 Nuggets W | Nuggets 116-105 Timberwolves L | Timberwolves 105-116 Nuggets W | Nuggets 128-118 Spurs W | Timberwolves 132-126 Pelicans W | Nuggets 127-107 Thunder W | Timberwolves 136-132 Rockets W | Nuggets 136-119 Grizzlies L | Timberwolves 120-132 Magic

Últimas noticias de Denver Nuggets

Cam Johnson envió un mensaje a los fanáticos de Denver, después de la derrota en el Juego 2. "Son los playoffs. A menos que esperaras ganar 16 partidos seguidos de forma fácil, algo va a pasar. Tienes que recuperarte. Es parte del proceso, no es negociable".

Jamal Murray ha sido la bujía ofensiva de Denver, liderando a su equipo con 30 puntos por partido, dominando desde la línea de tiros libres aunque no ha tenido buen porcentaje desde la larga distancia (27.3% en triples).

Últimas noticias de Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards es duda para jugar contra los Nuggets este jueves por una dolencia en la rodilla. El alero sumó 30 puntos y 10 rebotes en la gran victoria de los Timberwolves en el Juego 2.

Donte DiVincenzo fue muy importante para Minnesota en el cierre del Juego 2, viniendo desde el banco: "Es divertido. Ves la energía que hay ahí fuera. Momentos grandes... para eso es lo que sueñas desde que creces".

Reporte de lesionados de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves: Anthony Edwards día a día (rodilla derecha).

Nuggets: Peyton Watson fuera (isquiotibiales), Jamal Murray día a día (hombro).

Probables quintetos abridores de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves: Jaylen Clark, Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Julius Randle, Rudy Gobert.

Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon, Nikola Jokic.

Pronóstico SI ES

Minnesota en casa es un equipo muy complicado, que se apoya en su físico y en el juego en la carrera. Denver tiene a Jokic y a Murray como sus elementos diferenciadores, pero en defensa dejaron mucho qué desear en el Juego 2. Este podría ser un encuentro favorable a los de casa.

Resultado: victoria de Timberwolves.

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