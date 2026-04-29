NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Los Angeles Lakers desaprovecharon el pasado domingo su primera oportunidad para clasificar a las Semifinales del Oeste; sin embargo, tendrán este miércoles otra ocasión de hacer lo propio, pero ahora en casa, el Crypto.com Arena, cuando reciban a Houston Rockets en el Juego 5 de la serie de primera ronda de los Playoffs de la NBA.

Con la expectativa de conocer si contarán de una vez por todas con su estelar escolta, Austin Reaves, los californianos deberían salir a matar a su rival texano en pro de evitar meterse en problemas en una eliminatoria que dominaban 3-0 antes del desafío anterior.

Entretanto, Houston atraviesa una delicada situación gerencial, que pudiera explotar si termina de quedar eliminado a manos de una entidad angelina que no ha contado en ningún compromiso con Reaves, ni con su máxima estrella actual, Luka Doncic. De ese modo, se cree que otra derrota frente a Lakers significaría la salida del entrenador en jefe, Ime Udoka, y, quizás, la puesta en el mercado de Kevin Durant, a quien la gerencia adquirió el pasado verano desde Phoenix Suns, sacrificando a una estrella ascendente como Jalen Green.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California Estados Unidos.

Fecha: miércoles 29 de abril.

Horario: 10:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:00 p.m. (México DF); 4:00 a.m. del 30 de abril (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Rockets vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ESPN NBA League Pass y FuboTV México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming DAZN y Amazon Prime Video

Los resultados de los últimos 5 partidos de Rockets y Lakers

Rockets Lakers W | Lakers 96 - Rockets 115 L | Lakers 96 - Rockets 115 L | Lakers 112 - Rockets 108 W | Lakers 112 - Rockets 108 L | Rockets 94 - Lakers 101 W | Rockets 94 - Lakers 101 L | Rockets 98 - Lakers 107 W | Rockets 98 - Lakers 107 W | Grizzlies 101 - Rockets 132 W | Jazz 107 - Lakers 131

Últimas noticias de Houston Rockets

Según NBC Sports, Houston no cuenta con su máximo anotador actual, Kevin Durant, para este encuentro contra Los Angeles, a raíz de su lesión de tobillo.

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

El periodista Shams Charania reveló que los Lakers son optimistas sobre la posibilidad de que Reaves debute en la serie este miércoles, tras su prolongada lesión de oblicuo.

Reportes de lesionados de Rockets y Lakers

Rockets: Kevin Durant fuera (tobillo), Fred VanVleet fuera (rodilla) y Steve Adams fuera (tobillo).

Lakers: Austin Reaves duda (oblicuo) y Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Probables quintetos abridores de Rockets y Lakers

Rockets: Reed Sheppard, Amen Thompson, Josh Okogie, Jabari Smith Jr. y Alperen Şengün.

Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves o Luke Kennard, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Pronóstico SI ES

Al margen de que nunca en la historia de los Playoffs de la NBA un equipo se ha repuesto de un déficit de 0-3, los Rockets tienen que ir a Hollywood, donde no han ganado un partido en este curso, y sin Durant, para rivalizar ante unos Lakers que deberían lucir inspirados ante su afición.

Resultado: victoria de Lakers.

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