NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets en TV y streaming

Lo que hace cinco días parecía un tramite, hoy es una batalla hostil. Los Angeles Lakers tendrán una tercera oportunidad de certificar su boleto a la siguiente fase de los playoffs; sin embargo, tendrán que visitar el Toyota Center para retar a unos Houston Rockets que se resisten a morir y que, de ganar este viernes, forzarán un dramático Juego 7.

Incluso, si el elenco de Hollywood no es capaz de finiquitar la serie en suelo texano, se expondría a convertirse, de perder también el domingo, pero como local, en la primera franquicia en la historia de la NBA en quedar eliminada tras gozar de una ventaja de 3-0 en cualquier etapa de la postemporada.

Eso sí, quienes quieran disfrutar de este atractivo sexto compromiso entre Los Angeles y Houston dispondrán de diversas opciones alrededor del planeta.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: viernes 1 de mayo.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 2 de mayo (España).

Estadio: Toyota Center.

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Rockets en TV y streaming online?

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Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Rockets

Lakers Rockets L | Rockets 99 - Lakers 93 W | Rockets 99 - Lakers 93 L | Lakers 96 - Rockets 115 W | Lakers 96 - Rockets 115 W | Lakers 112 - Rockets 108 L | Lakers 112 - Rockets 108 W | Rockets 94 - Lakers 101 L | Rockets 94 - Lakers 101 W | Rockets 98 - Lakers 107 L | Rockets 98 - Lakers 107

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Aunque ya está de vuelta a la acción Austin Reaves, diversos medios aseguran que Los Angeles no contará con Luka Doncic, incluso, si avanza a la siguiente ronda ante Oklahoma City Thunder, a raíz de que no ha evolucionado como se esperaba de su lesión del tendón de la corva.

Últimas noticias de Houston Rockets

El periodista Shams Charania reveló que el histórico Kevin Durant tampoco actuará en el Juego 6 debido a sus continuos problemas de tobillo, mismos que le han hecho perderse cuatro de los pasados cinco encuentros.

Reportes de lesionados de Lakers y Rockets

Lakers: Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Rockets: Kevin Durant fuera (tobillo), Fred VanVleet fuera (rodilla) y Steve Adams fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Lakers y Rockets

Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Rockets: Reed Sheppard, Amen Thompson, Tari Eason, Jabari Smith Jr. y Alperen Şengün.

Pronóstico SI ES

Aunque tampoco estará Durant, los Rockets saldrán motivados al tabloncillo del Toyota Center con el propósito de, cuanto menos, forzar un séptimo y decisivo choque, lo que, por el contrario, seguramente hará que los Lakers sientan la presión de no haber cerrado la eliminatoria en sus dos primeras oportunidades.

Resultado: victoria de Rockets.

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