NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets en TV y streaming
Lo que hace cinco días parecía un tramite, hoy es una batalla hostil. Los Angeles Lakers tendrán una tercera oportunidad de certificar su boleto a la siguiente fase de los playoffs; sin embargo, tendrán que visitar el Toyota Center para retar a unos Houston Rockets que se resisten a morir y que, de ganar este viernes, forzarán un dramático Juego 7.
Incluso, si el elenco de Hollywood no es capaz de finiquitar la serie en suelo texano, se expondría a convertirse, de perder también el domingo, pero como local, en la primera franquicia en la historia de la NBA en quedar eliminada tras gozar de una ventaja de 3-0 en cualquier etapa de la postemporada.
Eso sí, quienes quieran disfrutar de este atractivo sexto compromiso entre Los Angeles y Houston dispondrán de diversas opciones alrededor del planeta.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets?
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
- Fecha: viernes 1 de mayo.
- Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 2 de mayo (España).
- Estadio: Toyota Center.
¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Rockets en TV y streaming online?
País
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México
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Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Rockets
Lakers
Rockets
L | Rockets 99 - Lakers 93
W | Rockets 99 - Lakers 93
L | Lakers 96 - Rockets 115
W | Lakers 96 - Rockets 115
W | Lakers 112 - Rockets 108
L | Lakers 112 - Rockets 108
W | Rockets 94 - Lakers 101
L | Rockets 94 - Lakers 101
W | Rockets 98 - Lakers 107
L | Rockets 98 - Lakers 107
Últimas noticias de Los Angeles Lakers
- Aunque ya está de vuelta a la acción Austin Reaves, diversos medios aseguran que Los Angeles no contará con Luka Doncic, incluso, si avanza a la siguiente ronda ante Oklahoma City Thunder, a raíz de que no ha evolucionado como se esperaba de su lesión del tendón de la corva.
Últimas noticias de Houston Rockets
- El periodista Shams Charania reveló que el histórico Kevin Durant tampoco actuará en el Juego 6 debido a sus continuos problemas de tobillo, mismos que le han hecho perderse cuatro de los pasados cinco encuentros.
Reportes de lesionados de Lakers y Rockets
- Lakers: Luka Doncic fuera (tendón de la corva).
- Rockets: Kevin Durant fuera (tobillo), Fred VanVleet fuera (rodilla) y Steve Adams fuera (tobillo).
Probables quintetos abridores de Lakers y Rockets
- Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.
- Rockets: Reed Sheppard, Amen Thompson, Tari Eason, Jabari Smith Jr. y Alperen Şengün.
Pronóstico SI ES
Aunque tampoco estará Durant, los Rockets saldrán motivados al tabloncillo del Toyota Center con el propósito de, cuanto menos, forzar un séptimo y decisivo choque, lo que, por el contrario, seguramente hará que los Lakers sientan la presión de no haber cerrado la eliminatoria en sus dos primeras oportunidades.
Resultado: victoria de Rockets.
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Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold