NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets en TV y streaming

Con LeBron James dando otra demostración épica en los dos costados, Los Angeles Lakers sacaron de la nada, y en tiempo extra, un partido que tenían perdido a falta de 30 segundos el viernes, para ponerse 3-0 en su serie de playoffs ante Houston Rockets. Por ende, los californianos tendrán la oportunidad de barrer a los texanos este domingo en el Juego 4.

En efecto, el Toyota Center atestiguará una lucha entre dos elencos que han sufrido bajas de peso a lo largo de la eliminatoria, pero que, por distintos motivos, están obligados a exhibir orgullo a fin de instalarse en las Semifinales del Oeste.

De hecho, Los Angeles necesita un triunfo que lo clasifique a segunda ronda por primera vez desde 2023, mientras que a Houston no le queda otra que intentar convertirse en la primera escuadra en la historia de la NBA en revertir un 0-3.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: domingo 26 de abril.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 27 de abril (España).

Estadio: Toyota Center.

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Rockets en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming Amazon Prime Video

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Rockets

Lakers Rockets W | Lakers 112 - Rockets 108 L | Lakers 112 - Rockets 108 W | Rockets 94 - Lakers 101 L | Rockets 94 - Lakers 101 W | Rockets 98 - Lakers 107 L | Rockets 98 - Lakers 107 W | Jazz 107 - Lakers 131 W | Grizzlies 101 - Rockets 132 W | Suns 73 - Lakers 101 L | Timberwolves 136 - Rockets 132

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Aunque de nuevo fue colocado en estatus de "duda", es probable que Austin Reaves tampoco accione en el cuarto encuentro ante Rockets, ya que el cuerpo médico y técnico de Lakers preferiría, considerando la ventaja de 3-0 en la serie, que el escolta se siga recuperando de su problema de oblicuo.

Últimas noticias de Houston Rockets

Pese a no accionar el viernes, nuevamente debido a su lesión de tobillo, Kevin Durant debería regresar a la duela para este choque dominical versus Los Angeles, puesto que Houston no tiene más margen de derrota si desea continuar con vida.

Reportes de lesionados de Lakers y Rockets

Lakers: Austin Reaves duda (oblicuo) y Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Rockets: Kevin Durant duda (tobillo), Fred VanVleet fuera (rodilla) y Steve Adams fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Lakers y Rockets

Lakers: Marcus Smart, Luke Kennard, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Rockets: Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. y Alperen Şengün.

Pronóstico SI ES

Lo normal sería que Houston ganara al menos un encuentro de la serie, básicamente porque es inexplicable que esté 0-3 abajo contra una divisa angelina que no ha contado con sus dos mayores anotadores de la ronda regular. Sin embargo, la poca fluidez de la ofensiva que entrena Ime Udoka, junto al colapso sufrido en el último minuto del Juego 3, el cual tenía casi ganado, quizás le pase factura de inmediato frente a los californianos, quienes vienen defendiendo bien en los momentos cruciales de los choques.

Resultado: victoria de Lakers.

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