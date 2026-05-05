NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder en TV y streaming

Desde este martes la NBA alcanza uno de sus momentos más mediáticos de la 2025/2026, ya que empieza la serie de Semifinal del Oeste entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder.

Será una batalla entre la franquicia de mayor popularidad y peso comercial del planeta, la de Hollywood, liderada por figuras globales que siempre atraen reflectores; en este caso LeBron James y, si se recupera de su lesión, Luka Doncic; y el actual campeón de liga, que, de la mano del MVP reinante, Shai Gilgeous-Alexander, llega con el cartel de favorito luego de ratificar su poderío en la pasada ronda regular y en la primera etapa de esta postemporada.

Vale acotar que la pugna del club de púrpura y oro, cuarto del Oeste y quien venció en la serie inicial de playoffs a Houston Rockets, frente al joven pero poderoso OKC, sembrado uno y quien barrió a Phoenix Suns, también se llevará a cabo al mejor de siete encuentros.

Por otro lado, Los Angeles buscará su primer triunfo de toda la contienda ante Oklahoma City, vencedor de los cuatro duelos de la etapa clasificatoria.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder?

Ciudad: Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos.

Fecha: martes 5 de mayo.

Horario: 8:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 6 de mayo (España).

Estadio: Paycom Center.

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Thunder en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Thunder

Lakers Thunder W | Lakers 98 - Rockets 78 W | Thunder 131 - Suns 122 L | Rockets 99 - Lakers 93 W | Thunder 121 - Suns 109 L | Lakers 96 - Rockets 115 W | Suns 107 - Thunder 120 W | Lakers 112 - Rockets 108 W | Suns 84 - Thunder 119 W | Rockets 94 - Lakers 101 L | Suns 135 - Thunder 119

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Al margen de los diversos reportes sobre su probable fecha de regreso a la acción, está confirmado que Luka Doncic no jugará el primer partido versus OKC, a raíz de su lesión de grado 2 del tendón de la corva.

Últimas noticias de Oklahoma City Thunder

Según NBC Sports, el entrenador en jefe del Thunder, Mark Daigneault, esperará hasta última hora a su escolta Jalen Williams a fin de intentar activarlo para el compromiso inicial de la serie, recordando que también tiene una lesión en el tendón de la corva, pero de grado 1.

Reportes de lesionados de Lakers y Thunder

Lakers: Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Thunder: Jalen Williams duda (tendón de la corva) y Thomas Sorber fuera (rodilla).

Probables quintetos abridores de Lakers y Thunder

Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Thunder: Shai-Gilgeous-Alexander, Jalen Williams o Ajay Mitchell, Luguentz Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Pronóstico SI ES

Los Lakers tienen que trabajar muy fuerte, y más sin Doncic, para darle guerra al Thunder en esta serie. Y en el Juego 1, es factible que se topen contra una escuadra que dominará todo los registros y actuará de local.

Resultado: victoria del Thunder.

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