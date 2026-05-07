NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder en TV y streaming

El cómodo triunfo de Oklahoma City Thunder en el Juego 1 de esta Semifinal del Oeste fue un reflejo de lo duro que deben seguir trabajando Los Angeles Lakers si desean intentar ganarle esta serie al mejor equipo de la NBA.

Eso sí, el club de Hollywood tendrá otra oportunidad de robar la localía, este jueves, en un segundo compromiso que lucirá hostil y en el que tampoco contará con su máximo anotador, Luka Doncic, debido a su sonado y extenso problema en la pierna.

Del lado de OKC, hay que acotar que el primer sembrado del Oeste tratará de conservar su invicto en estos playoffs (4-0), aunado a su espectacular balance actuando de local en sus últimos 17 desafíos, incluyendo la ronda regular, de los que sólo cayó en una ocasión, y con suplentes: fue en el partido con el que cerró dicha fase.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder?

Ciudad: Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos.

Fecha: jueves 7 de mayo.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 8 de mayo (España).

Estadio: Paycom Center.

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Thunder en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Exclusivo en streaming Amazon Prime Video México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming Amazon Prime Video, DAZN y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Thunder

Lakers Thunder L | Lakers 90 - Thunder 108 W | Lakers 90 - Thunder 108 W | Lakers 98 - Rockets 78 W | Thunder 131 - Suns 122 L | Rockets 99 - Lakers 93 W | Thunder 121 - Suns 109 L | Lakers 96 - Rockets 115 W | Suns 107 - Thunder 120 W | Lakers 112 - Rockets 108 W | Suns 84 - Thunder 119

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

El entrenador de los angelinos, JJ Redick, mencionó a los medios el miércoles que tanto el escolta Luke Kennard como el alero Jarred Vanderbilt son dudas para el Juego 2 a raíz de problemas en el cuello y el dedo índice de la mano (dislocación), respectivamente.

Últimas noticias de Oklahoma City Thunder

Según NBC Sports, el coach principal del Thunder, Mark Daigneault, seguirá usando a Ajay Mitchell como escolta principal, al menos hasta que Jalen Williams se recupere de la lesión en el tendón de la corva de grado 1.

Reportes de lesionados de Lakers y Thunder

Lakers: Luke Kennard duda (cuello), Jared Vanderbilt duda (dedo índice) y Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Thunder: Jalen Williams duda (tendón de la corva) y Thomas Sorber fuera (rodilla).

Probables quintetos abridores de Lakers y Thunder

Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Thunder: Shai-Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Luguentz Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Pronóstico SI ES

Aún sin Doncic, los Lakers tienen que conseguir la fórmula para incomodar al Thunder en ambos costados de la duela, algo que no parece muy probable al menos en este segundo encuentro, también como visitantes.

Resultado: victoria del Thunder.

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