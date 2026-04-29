NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Orlando Magic vs. Detroit Pistons en TV y streaming

El Orlando Magic está a una victoria de dar el gran batacazo de los playoffs de la NBA, cuando esta noche visiten a los Detroit Pistons, el equipo mejor clasificado del Este, con la ventaja en la serie 3-1 para los dirigidos por Jamahl Mosley.

Los Pistons no quieren ver su nombre en una lista negra en la historia de la liga. En toda la historia de la NBA, solo seis equipos clasificados como primer sembrado se han despedido en la primera ronda de los playoffs ante un octavo clasificado.

Cade Cunningham, estrella de Detroit, ha sufrido de una gran defensa del Magic, equipo que se ha visto mucho mejor que los Pistons en la serie.

"La forma en que hemos estado jugando no es suficiente para ganar partidos en esta liga", dijo Cunningham a NBA.com. "Esta liga es demasiado buena, ellos son un buen equipo. Nos están superando en rebotes, forzando mis pérdidas de balón y no estamos encestando lo suficiente. Nuestra defensa no ha encontrado su ritmo. No es sorprendente que estemos perdiendo jugando así".

Paolo Banchero promedia 21.0 puntos por partido en la serie | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Orlando Magic vs. Detroit Pistons?

Ciudad: Detroit, Estados Unidos

Fecha: miércoles 29 de abril.

Horario: 7:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:00 p.m. (México DF); 1:00 a.m. del 30 de abril (España).

Estadio: Little Caesars Arena, Detroit

¿Cómo se podrá ver el Magic vs. Pistons en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos TSN NBA League Pass México Exclusivo en streaming Disney+ y NBA League Pass Resto de Latinoamérica Exclusivo en streaming Disney+ y NBA League Pass España Movistar Plus+ NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Magic y Pistons

Magic Pistons W | Magic 94-88 Pistons L | Pistons 88-94 Magic W | Magic 113-105 Pistons L | Pistons 105-113 Magic L | Magic 83-98 Pistons W | Pistons 98-83 Magic W | Magic 112-101 Pistons L | Pistons 101-112 Magic W | Magic 121-90 Hornets W | Pistons 133-121 Pacers

Últimas noticias del Orlando Magic

Paolo Banchero con 21.0 puntos de promedio y Desmond Bane con 19.0 han liderado la ofensiva de Orlando en esta serie.

Franz Wagner, quien anotó 19 puntos en el Juego 4 antes de salir lesionado por una tensión en la pantorrilla, está bajo revisión diaria. Se espera que la decisión de Orlando de colocarlo en cancha o no se tome poco antes del inicio del partido.

Últimas noticias de Detroit Pistons

Cade Cunningham admitió sentirse frustrado por lo mostrado por su equipo hasta ahora en la serie. "Sí, es frustrante", comentó Cunningham. "Mucho recae en mí; estaba frustrado con mi propio juego... No poder generar jugadas para mi equipo. Nos mataron en el rebote ofensivo, nuestra defensa no aguantó. Todo eso. Tenemos que arreglarlo y volver mejor".

Uno de los factores que explica que el Orlando Magic esté 3-1 en la serie es el bajo porcentaje de Detroit desde el triple. El equipo de los Pistons tiene 27.5% de sus intentos desde la larga distancia en la serie.

Reportes de lesionados de Magic y Pistons

Magic: Franz Wagner (pantorrilla) en duda.

Pistons: Kevin Huerter (aductor) en duda.

Probables quintetos abridores de Magic y Pistons

Magic: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter.

Pistons: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Tobias Harris, Ausar Thompson, Jalen Duren.

Pronóstico SI ES

Los porcentajes de triples deben mejorar para el equipo de Detroit, que debe hacerse fuerte en casa para forzar el sexto partido. Si Cunningham tiene una buena noche y es respaldado por Duren, deberían ganar el partido.

Resultado: Victoria de Pistons.