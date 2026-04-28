NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Atlanta Hawks vs. New York Knicks en TV y streaming
Los New York Knicks tendrán la oportunidad de retomar la ventaja en casa, cuando reciban a los Atlanta Hawks para el quinto partido de una serie que está igualada a dos victorias por bando y que ha sido una de las más parejas de la primera ronda de postemporada.
Los Knicks lograron un último cuarto perfecto para empatar la serie, con una victoria 114-98, para olvidar un poco las dos derrotas consecutivas que recibieron en el emparejamiento con Atlanta, un equipo que ha sorprendido en estos playoffs.
"No podemos estar satisfechos con este desempeño", comentó Josh Hart después de que su equipo recuperara la ventaja de localía. "No podemos llegar al quinto juego pensando que, porque tuvimos un gran partido, ellos simplemente se van a rendir, porque no será así".
Ahora en el Madison Square Garden, Jalen Brunson y compañía buscarán tomar la ventaja para intentar sellar su clasificación a las semifinales de Conferencia en el Juego 6.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Atlanta Hawks vs. New York Knicks?
- Ciudad: Nueva York
- Fecha: martes 28 de abril.
- Horario: 8:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF); 2:00 a.m. del 29 de abril (España).
- Estadio: Madison Square Garden
¿Cómo se podrá ver el Hawks vs. Knicks en TV y streaming online?
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Los resultados de los últimos 5 partidos de Hawks y Knicks
Knicks
Hawks
W | Knicks 114-98 Hawks
L | Hawks 98-114 Knicks
L | Knicks 108-109 Hawks
W | Hawks 109-108 Knicks
L | Knicks 106-107 Hawks
W | Hawks 107-106 Knicks
W | Knicks 113-102 Hawks
L | Hawks 102-113 Knicks
L | Knicks 96-110 Hornets
L | Hawks 117-143 Heat
Últimas noticias de Atlanta Hawks
- El estratega de los Hawks, Quin Snyder, alabó la intensidad ofensiva del equipo de Nueva York en el Juego 4. "Más que nada, al inicio del juego, su físico nos incomodó", señaló Snyder, según NBA.com.
- Los Hawks han sido un equipo que depende de transiciones rápidas y eso no sucedió en el Juego 4. "No hay transición posible cuando pierdes el balón o cuando tienes que sacarlo de tu propia red tras una canasta rival", afirmó Snyder.
Últimas noticias de New York Knicks
- Karl-Anthony Towns consiguió su primer triple-doble en postemporada con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Se unió a Walt Frazier, Dick McGuire y al propio Josh Hart como los únicos jugadores en la historia de la franquicia en lograr esta hazaña en playoffs.
Reportes de lesionados de Knicks y Hawks
- Knicks: No tienen lesionados.
- Hawks: Jock Landale fuera (tobillo).
Probables quintetos abridores de Knicks y Hawks
- Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns.
- Hawks: C.J. McCollum, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson y Onyeka Okongwu.
Pronóstico SI ES
Nueva York seguirá apostando a la defensa en primera línea, que le funcionó en el Juego 4 para evitar los contraataques de los Hawks. En casa es un equipo muy fuerte y deben conseguir la victoria para ponerse en ventaja.
Resultado: Victoria de Knicks.
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Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira