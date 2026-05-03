NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Orlando Magic vs. Detroit Pistons en TV y streaming

El Orlando Magic desperdició un bonita oportunidad de avanzar a las Semifinales de Conferencia en el Juego 6 en casa y ahora tendrán que ir a Detroit a disputar el séptimo y decisivo encuentro que definirá el vencedor de esta primera ronda de playoffs.

Solo 13 equipos en la historia de la NBA han logrado remontar un déficit de 3-1 para ganar una serie de playoffs y los Pistons podrían estar en ese selecto grupo si logran conseguir la victoria en casa.

La victoria de Detroit por 93-79 en el sexto juego fue un golpe sobre la mesa del mejor equipo del Este en la ronda regular. Los Pistons perdían por 24 puntos y estaban al borde de la eliminación, pero lograron remontar en la segunda mitad para llevarse el partido.

"Va a ser una guerra", dijo Duncan Robinson, figura de Detroit, para NBA.com. "Es básicamente lo que ha sido cada partido en esta serie: súper físico. Ellos también tienen mucho orgullo en su vestuario. Esperamos que salgan a darlo todo el domingo. Estamos muy emocionados de volver y tener un séptimo juego en nuestra cancha ante nuestra afición. Será un gran desafío".

Paolo Banchero viene de un mal partido en el Juego 6 | Jeremy Reper-Imagn Images

Jamahl Mosley, entrenador de Orlando, quiere hacer borrón y cuenta nueva para este compromiso, aunque sabe que desperdiciaron la ventaja de localía.

"Hay que lavarse la cara, aprender de ello y salir a ganar el séptimo", dijo Mosley. "Hay que conseguirlo por el camino difícil. Ya hemos estado en un Juego 7 antes y entendemos cómo se siente jugar como visitantes, la magnitud del momento y de lo que somos capaces de hacer en esta situación".

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Orlando Magic vs. Detroit Pistons?

Ciudad: Detroit, Estados Unidos

Fecha: domingo 3 de mayo.

Horario: 3:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 1:30 p.m. (México DF); 9:30 p.m.

Estadio: Little Caesars Arena, Detroit

¿Cómo se podrá ver el Magic vs. Pistons en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos TSN Sportsnet, NBA League Pass México ESPN Disney+, NBA League Pass Resto de Latinoamérica ESPN Disney+, NBA League Pass España Movistar Plus NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Magic y Pistons

Magic Pistons L | Magic 79-93 Pistons W | Pistons 93-79 Magic L| Magic 109-116 Pistons W | Pistons 116-109 Magic W | Magic 94-88 Pistons L | Pistons 88-94 Magic W | Magic 113-105 Pistons L | Pistons 105-113 Magic L | Magic 83-98 Pistons W | Pistons 98-83 Magic

Últimas noticias del Orlando Magic

Paolo Banchero reconoció el trabajo de Cade Cunningham en el Juego 6, siendo el motor ofensivo de su equipo con 32 puntos. "Él es su motor", dijo Banchero sobre Cunningham. "Se encarga de gran parte de la anotación y la creación de juego, así que tenemos que hacérselo difícil, intentar que otros nos venzan y hacer lo que sea necesario para ganar. Es un solo partido. Eso es lo único que importa ahora. Tenemos que hacer lo que haga falta".

Orlando lanzó 1 de 20 en el último cuarto del Juego 6. "Son los playoffs y esta serie ha sido una pelea de perros", afirmó Banchero. "La serie no ha terminado. Ellos se abrieron paso para empatar 3-3. No hay tiempo para bajar la cabeza por esto. Obviamente, fue una derrota estrepitosa. Hay que aceptarlo; no hay nada que podamos hacer al respecto en este punto".

Últimas noticias de Detroit Pistons

Los Pistons quieren convertirse en el equipo 14 en la historia de la NBA en superar un déficit 1-3. "Ojalá empecemos el partido como lo terminamos", comentó el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. "Eso va a ser extremadamente importante para nosotros. Espero que hagamos lo que sabemos hacer, y eso es seguir luchando".

Reportes de lesionados de Magic y Pistons

Magic: Franz Wagner (pantorrilla) en duda, Jonathan Isaac (rodilla) fuera.

Pistons: Kevin Huerter (aductor) en duda.

Probables quintetos abridores de Magic y Pistons

Magic: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter.

Pistons: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Tobias Harris, Ausar Thompson y Jalen Duren.

Pronóstico SI ES

Detroit jugará en casa, parecen haberle tomado la medida a Orlando y tienen todo para avanzar a la siguiente instancia. Cade Cunningham ha anotado 77 puntos en los últimos dos partidos.

Resultado: Victoria de Pistons.

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