NBA en vivo online: Cómo ver el Orlando Magic vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Los Angeles Lakers (34-22) culminan este martes una cadena de ocho encuentros actuando en casa, ya que reciben al Orlando Magic (30-26) en una nueva fecha de NBA.

El elenco de púrpura y oro tiene marca de 1-1 tras el Juego de Estrellas de Inglewood, así que necesitar sumar un lauro contra los de Florida para dejar atrás esa bochornosa derrota del pasado domingo frente a sus eternos rivales, Boston Celtics, aunado a colocarle presión a los Denver Nuggets, dueños de la cuarta casilla en la Conferencia Oeste.

Por su parte, el Magic es séptimo en el Este, apenas medio juego por debajo de los Philadelphia 76ers, quienes poseen la sexta plaza y última que da acceso directo a los playoffs.

Los Angeles Lakers, con LeBron James, reciben este martes al Orlando Magic | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Orlando Magic vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: martes 24 de febrero.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 9:30 p.m. (México DF), 4:30 a.m. del 25 de febrero (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Magic vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos NBC, Peacock, Spectrum SportsNet y FanDuel Sports Network Florida NBA League Pass, Spectrum SportsNet+, FuboTV, Youtube TV, Hulu + Live TV México ESPN Amazon Prime Video España DAZN DAZN App

Los resultados de los últimos 5 partidos de Magic y Lakers

Magic Lakers W | Bucks 99 - Magic 118 L | Thunder 119-110 Lakers L | Bucks 116 - 108 Magic L | Spurs 136 -108 Lakers W | Magic 131 - Kings 94 W | Mavericks 104 -124 Lakers L | Magic 110 - Suns 113 W | Clippers 122 -125 Lakers W | Magic 111 -109 Clippers L | Celtics 111 - 89 Lakers

Últimas noticias de Orlando Magic

El USA Today reveló que el alero alemán Franz Wagner volvió a recaer de su lesión de tobillo, motivo por el cual incluso se duda que retorne a la duela en esta zafra, lo que sería una noticia "trágica" para una organización de Orlando que concibe al europeo como uno de sus dos principales activos.

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

El entrenador en jefe de Lakers, JJ Redick, declaró en Spectrum SportsNet que sus pupilos necesitan elevar el nivel en defensa para tener opciones de ganar los partidos y aspirar a trascender en la eventual postemporada.

Probables quintetos abridores de Magic y Lakers

Orlando Magic: Jalen Suggs o Anthony Black, Desmond Bane, Tristan da Silva, Paolo Banchero y Wendell Carter.

Los Angeles Lakers: Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Jake LaRavia y Deandre Ayton.

Reporte de lesionados de Magic y Lakers

Magic: Jalen Suggs duda (espalda) y Franz Wagner fuera (tobillo).

Lakers: Jaxson Hayes duda, (tobillo).

Pronóstico SI ES

Encuentro en el cual Los Angeles debe salir enchufado para no dejar que Orlando saque a relucir su dinámico juego. Claro está, los de púrpura y oro están obligados a mejorar en defensa y apoyarse en su Big Three (James-Doncic-Reaves), y en su público, para lograr el objetivo.

Resultado: Victoria de Lakers.

