NBA en vivo online: Dónde ver Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls en TV y streaming

Los Angeles Lakers tendrán una visita complicada a Chicago para medirse con los Bulls, en su intención de seguir buscando los mejores puestos de clasificación a la postemporada en la Conferencia del Oeste.

Mientras tanto, los Bulls pelean por no perder terreno en su intención de meterse en el Play In, por lo que el partido representa un reto para ambas organizaciones, que pasan por situaciones distintas en la temporada, pero que están igualmente necesitados de una victoria.

Los Bulls se ubican en la novena posición del Este, con récord de 23 victorias y 22 derrotas, mientras que los Lakers son dueños de la quinta casilla en el Oeste, con marca de 27 triunfos y 17 reveses.

Luka: League Leader 🗣️ pic.twitter.com/9ieFtKhA0e — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 25, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls?

Ciudad: Chicago, Estados Unidos

Fecha: Lunes 26 de enero

Horario: 8:00 pm (Estados Unidos), 10:00 pm (México), 5:00 am (España)

Ginmansio: United Center

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs Bulls en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes / ESPN 3 NBA League Pass México - NBA League Pass / Star + España - NBA League Pass / DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Bulls

Lakers Bulls W | Lakers 116-110 Mavericks W | Celtics 111-114 Bulls L | Lakers 104-112 Clippers W | Bulls 120-115 Timberwolves W | Lakers 115-107 Nuggets W | Bulls 138-110 Clippers W | Raptors 93-110 Lakers W | Nets 102-124 Bulls L | Lakers 116-132 Trail Blazers L | Bulls 109-112 Nets

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Varios medios han reportado que Los Angeles Lakers quieren conseguir los servicios del griego Giannis Antetokounmpo después del Draft de la NBA 2026. Incluso, el acuerdo podría llegar durante el acto en el que se eligen a los mejores novatos de la liga.

Giannis suena para llegar a los Lakers en este 2026 | Patrick McDermott/GettyImages

Según el experto Jake Fisher, que Giannis llegue antes de la fecha límite de cambios del 5 de febrero es poco probable, ya que los Lakers solo tienen una selección del Draft para ofrecer y eso los dejaría mal parados en esa transacción. Sin embargo, después de la misma, podrían obtener selecciones a futuro que podrían interesar a los Milwaukee Bucks.

Últimas noticias de Chicago Bulls

Los Chicago Bulls han tenido muchas llamadas en las últimas horas por el alero Coby White, quien ha tenido una temporada llena de problemas físicos, pero sigue siendo una pieza atractiva en la NBA. Varios equipos se han interesado en el alero, pero sería desprenderse de uno de los anotadores del equipo, con 18.8 puntos y 3.3 asistencias por partido en esta temporada.

Coby White podría salir de Chicago antes del 5 de febrero | David Sherman/GettyImages

Chicago, en lo últimos años, ha sido un equipo que se ha desprendido de sus principales figuras antes de la fecha límite de cambios y parece que este año no será la excepción. Parece que White es el señalado para salir de la organización antes del 5 de febrero.

Posibles quintetos abridores

Lakers: Luka Doncic, Marcus Smart, LeBron James, Jake LaRavia, DeAndre Ayton.

Bulls: Jalen Smith, Coby White, Isaac Okoro, Nikola Vucevic, Matas Buzelis.

Reporte de lesionados de Lakers y Bulls

Lakers: Austin Reaves fuera (distensión en la pantorrilla), Adou Thiero fuera (esguince), Jake LaRavia cuestionable (su participación se decidirá horas antes del partido).

Bulls: Zach Collins fuera (esguince), Noa Essengue fuera toda la temporada (cirugía en el hombro), Tre Jones cuestionable (su participación se decidirá horas antes del partido).

Pronóstico SI ES

Son dos equipos de mucha ofensiva, que dejan espacios en defensa. Debe ser un partido de marcador amplio, con victoria para los Lakers por su potencial en ataque y el buen momento que vive Luka Doncic.

Alta de puntos y victoria de los Lakers.

Más noticias de NBA