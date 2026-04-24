Austin Reaves adelanta su regreso y podría estar activo en el Juego 3 ante los Rockets

Los Angeles Lakers podrían afrontar el tercer partido de la primera ronda de los playoffs frente a Houston Rockets con una alta inesperada y a la vez esperanzadora: la de Austin Reaves.

Es que la agencia AP reveló que el ascendente escolta fue catalogado como "duda" para el compromiso del viernes por la noche, luego de que la franquicia californiana actualizara su estado físico durante el viaje hacia Texas.

Reaves permanece fuera de actividad desde el 2 de abril cuando sufrió una distensión en los músculos oblicuos durante un encuentro de la finalizada ronda regular ante Oklahoma City Thunder. A partir de ese momento, el escopetero de 27 años ha avanzado progresivamente en su recuperación, tanto que ya volvió a realizar trabajos individuales en la duela, al margen de que todavía no existe una fecha concreta para su regreso a la competencia oficial.

Por su parte, el entrenador JJ Redick evitó dar detalles sobre la evolución del jugador antes del traslado de sus Lakers a Houston; de hecho, declaró que no había novedades respecto al cronograma de recuperación de sus titulares lesionados, recordando que Luka Doncic también está fuera por su mediático problema en el tendón de la corva.

Reaves, who suffered a Grade 2 left oblique strain on April 2, was originally expected to have a 4-6 week recovery timeline.



Exactly three weeks from the injury, Reaves is now on pace to return tomorrow night against the Rockets, barring no setbacks in shootaround. https://t.co/ulpt8CraOV — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) April 23, 2026

Por otro lado, AR15 tuvo la mejor justa regular de su carrera, dado que promedió 23.3 puntos, 5.5 asistencias y 4.7 rebotes, consolidándose como una pieza clave dentro del sistema ofensivo de Redick. Eso sí, las lesiones limitaron su participación a 51 cotejos, interrumpiendo en varias ocasiones su continuidad.

En su quinta campaña en Los Angeles, Reaves reafirmó su importancia en rol de generador de juego y anotador secundario, erigiéndose en esencial para la foja de 53-29 de los suyos, quienes también se quedaron con el título de la División del Pacífico y clasificaron a playoffs con la cuarta siembre del Oeste.

A pesar de las bajas de sus dos máximos anotadores de la etapa clasificatoria, los Lakers han sorprendido en esta serie versus los Rockets al ganar los dos primeros partidos, previo a un tercero a disputarse en el Toyota Center. Incluso y pese a ser el quinto sembrado, Houston era el teórico favorito de este cruce.

Claro está, los de púrpura y oro han disfrutado, de nuevo, de LeBron James liderando con experiencia, jerarquía y versatilidad, mientras que otros jugadores asumieron papeles determinantes en lugar de Doncic y Reaves, tales como los casos del tirador zurdo Luke Kennard y el veterano base Marcus Smart.

Más contenido de Los Angeles Lakers