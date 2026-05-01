NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Detroit Pistons vs. Orlando Magic en TV y streaming

En una de las series más emocionantes de primera ronda de playoffs en la NBA, los Detroit Pistons se juegan la vida en su visita a Orlando, con la serie 2-3 en contra.

Los Pistons, que avanzaron a esta instancia como el mejor equipo del Este, han tenido serios problemas ofensivos ante Orlando y están contra las cuerdas. Por su parte, el Magic quiere convertirse en otro octavo clasificado en eliminar a un primer sembrado.

Los Pistons vienen de ganar el Juego 5, devolviéndole la presión al Magic para que sentencie la serie en casa y evite un viaje de regreso a Detroit.

"Con un sentido de urgencia, con el sentido de proteger la casa", comentó el entrenador del Magic, Jamahl Mosley, sobre la mentalidad de volver a Florida. "Con la forma en que sabemos jugar en casa frente a nuestros fans, con esa energía y esa emoción en el edificio. Pero debemos asegurarnos de jugar de forma inteligente. No se trata de buscar jonrones; se trata de batear sencillos toda la noche. Eso significa hacer las cosas pequeñas: los bloqueos de rebote, encestar los tiros libres..."

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Orlando Magic vs. Detroit Pistons?

Ciudad: Orlando, Estados Unidos

Fecha: viernes 01 de mayo.

Horario: 7:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:00 p.m. (México DF); 1:00 a.m. del 02 de mayo (España).

Estadio: Kia Center, Orlando

¿Cómo se podrá ver el Magic vs. Pistons en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Exclusivo Streaming Amazon Prime Video México Exclusivo Streaming Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica Exclusivo Streaming Amazon Prime Video España Exclusivo Streaming Amazon Prime Video

Los resultados de los últimos 5 partidos de Magic y Pistons

Magic Pistons L| Magic 109-116 Pistons W | Pistons 116-109 Magic W | Magic 94-88 Pistons L | Pistons 88-94 Magic W | Magic 113-105 Pistons L | Pistons 105-113 Magic L | Magic 83-98 Pistons W | Pistons 98-83 Magic W | Magic 112-101 Pistons L | Pistons 101-112 Magic

Últimas noticias del Orlando Magic

Jonathan Isaac (rodilla) es duda para el encuentro de este viernes. Isaac aún no ha debutado en esta postemporada. Jugó por última vez el 12 de marzo.

"Con un sentido de urgencia, con el sentido de cuidar la casa", dijo el entrenador del Magic, Jamahl Mosley. "Con la forma en que sabemos jugar en casa frente a nuestros fans, con esa energía y entusiasmo en el edificio. Pero debemos asegurarnos de jugar la versión inteligente. No se trata de batear jonrones. Se trata de batear sencillos toda la noche. Y eso es hacer las pequeñas cosas: los cierres de rebote, encestar los tiros libres...".

Últimas noticias Detroit Pistons

J.B. Bickerstaff, entrenador de los Pistons, espera un buen resultado de visitante. "Ahora tenemos que ir a Orlando y conseguir una victoria allí. Ya hemos ganado de visitantes antes. Así que es una fórmula sencilla para nosotros: mantenernos en el momento, estar presentes, ir uno a la vez".

Reportes de lesionados de Magic y Pistons

Magic: Franz Wagner (pantorrilla) en duda, Jonathan Isaac (rodilla) fuera.

Pistons: Kevin Huerter (aductor) en duda.

Probables quintetos abridores de Magic y Pistons

Magic: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter.

Pistons: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Tobias Harris, Ausar Thompson, Jalen Duren.

Pronóstico SI ES

Orlando en casa es un equipo muy duro, con una capacidad atlética envidiable. Pero Detroit tiene que sacar la casta como el mejor equipo clasificado del Este y forzar un séptimo y decisivo encuentro. Tienen los jugadores para hacerlo.

Resultado: victoria Pistons.

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