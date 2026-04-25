Nickeil Alexander-Walker gana el premio al Jugador de Mayor Progreso de la temporada 2025/26 de la NBA

El escolta de los Atlanta Hawks, Nickeil Alexander-Walker, fue nombrado el viernes en la noche el Jugador de Mayor Progreso de la temporada 2025-26 de la NBA, gracias al salto de calidad que dio y que ayudó a su equipo a clasificar a los playoffs.

Alexander-Walker superó en las votaciones al alero de los Portland Trail Blazers, Deni Avdija, y al pívot de los Detroit Pistons, Jalen Duren, mostrando estadísticas notablemente mejoradas en la campaña regular recién concluida.

Alexander-Walker casi duplicó el promedio de anotación de su carrera, registrando 20.8 puntos por partido en su primera temporada en Atlanta (dejó promedio de 9.4 unidades la campaña pasada). El escolta también estableció nuevas marcas personales en rebotes (3.4), asistencias (3.7) y robos (1.3) en su primer año como titular en la competición.

Nickeil Alexander-Walker received 66 of the 100 first-place votes for Most Improved Player.



1. Nickeil Alexander-Walker (ATL)

2. Jalen Duren (DET)

3. Demi Avdija (POR)

4. Neemias Quetta (BOS)

5. Ryan Rollins (MIL)



Jalen Johnson was the other player to receive a 1st place vote. pic.twitter.com/As99DkA6lw — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) April 24, 2026

"La dedicación de Nickeil, su trabajo constante en perfeccionar su juego y los resultados obtenidos esta temporada lo hacen increíblemente merecedor de este premio", declaró en un comunicado el entrenador jefe de los Hawks, Quin Snyder.

"Posee una ética de trabajo incansable y un enfoque centrado en mejorar en cada aspecto de su juego. Su juego continúa evolucionando, y su compromiso, así como su actitud desinteresada como compañero de equipo, también han impactado positivamente en el éxito del equipo".

Por su parte, y tras el anuncio oficial del premio, Alexander-Walker expresó su gratitud y reflexionó sobre el salto mental que dio esta temporada,

"Diría que de lo que más orgulloso me siento es de cómo respondo a las cosas ahora. Ya no soy tan duro conmigo mismo. Sigo siendo mi crítico más severo y siempre lo seré, pero ahora supero los errores más rápido. Soy capaz de darles la atención necesaria pero sin permitir que se me queden pegados", dijo Alexander-Walker.

The moment Nickeil found out he's the MIP 🥹 pic.twitter.com/Z4BWDEBbN0 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 24, 2026

"Aprender de las experiencias, sean buenas o malas, y ser capaz de compartimentar la batalla mental hacia el juego y la preparación... siento que eso ha sido mucho mejor este año. Definitivamente, y lo digo con humildad, siento que soy el jugador que más ha mejorado", afirmó.

El jugador de 27 años se convirtió en el tercer jugador de los Hawks en recibir el galardón al Jugador de Mayor Progreso desde la creación del premio en la temporada 1985-86, uniéndose a Alan Henderson (1997-98) y al ganador del año pasado, Dyson Daniels.

Alexander-Walker es además el primer canadiense en ganar este premio en la historia de la NBA y Atlanta hizo historia al ser el primer equipo con ganadores consecutivos del Jugador de Mayor Progreso.

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