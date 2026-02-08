Nikola Jokic supera a Oscar Robertson en triples dobles: ¿A cuántos está de Russell Westbrook?

Nikola Jokic seguramente será considerado en algunos años uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Sus tres premios MVP e innumerables logros con los Denver Nuggets coronan su talento para ser un jugador "all around", capaz de hacerlo todo dentro de la cancha.

Esta capacidad para anotar, tomar rebotes y repartir asistencias hizo que en la victoria de sus Nuggets de este sábado 136-120 sobre los Chicago Bulls lograra su triple-doble número 182 en temporada regular, superando a Oscar Robertson y colocándose en el segundo puesto de la lista histórica de esta estadística, comandada por Russell Westbrook.

Jokic, quien anotó 22 puntos, repartió 17 asistencias y capturó 14 rebotes ante los Bulls, está ahora a sólo 25 triples-dobles de igualar a Westbrook en este apartado, por lo que es cuestión de tiempo para ver al serbio convertirse en el jugador de la NBA con más triples-dobles en la historia de la liga.

"Es un jugador legendario", dijo Jokic a la prensa sobre Robertson, quien fue el primer jugador en promediar un triple-doble en una temporada completa en 1961-62. "Cualquier jugador que llega a esta liga sabe que es una leyenda mundial".

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 2nd all-time in triple-doubles! pic.twitter.com/Og1XOyAn7G — NBA (@NBA) February 8, 2026

Este fue el decimonoveno triple-doble de Jokic en la temporada 2025/2026 y el segundo en dos partidos consecutivos. Westbrook, Jokic y Robertson son los únicos jugadores de la NBA en promediar un triple-doble en una temporada.

"Cuando tu pívot consigue 17 asistencias en un partido, eso simplemente no sucede", dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman. "A menos que sea él. Es absolutamente increíble lo que ha logrado".

¿Cuáles son los números y premios de Nikola Jokic en la NBA?

Nikola Jokic es uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la NBA en la actualidad.

En su carrera en la liga tiene promedios - hasta este 8 de febrero de 2026 - de 22.1 puntos por partido, 11 rebotes, 7.4 asistencias, 56.2% en tiros de campo, 36.4% en triples, 82.5% en tiros libres.

El serbio ha sido 7 veces invitado al Juego de Estrellas, 3 veces ganador del premio Jugador Más Valioso, campeón de la NBA con los Nuggets en 2023 (de cuya final fue el MVP) y ha sido incluido 7 veces en el equipo All-NBA.

En 11 años en la liga ya superó en triples-dobles a leyendas de la talla de LeBron James, Magic Johnson, Jason Kidd, entre otros.

