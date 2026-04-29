¿Cuál es la nueva propuesta contra el tanking para la Lotería del Draft que evalúa la NBA?

Liderada por su comisionado, Adam Silver, la NBA avanza hacia una transformación importante en su sistema de draft, con una propuesta diseñada para reducir el tanking.

ESPN reportó que la prestigiosa liga presentó a los 30 gerentes generales un nuevo modelo denominado “lotería 3-2-1”, iniciativa que entraría en vigencia a partir del mencionado evento de 2027 si recibe la aprobación definitiva de la Junta de Gobernadores (propietarios).

Durante las últimas semanas, la oficina en la que trabaja Silver mantuvo reuniones con propietarios, integrantes del Comité de Competición y ejecutivos de las franquicias para analizar los detalles del nuevo formato. La votación final está programada para el 28 de mayo y, según diversas fuentes cercanas al proceso, existe una aceptación mayoritaria sobre la estructura central del proyecto, aunque todavía podrían realizarse pequeños ajustes antes de su aprobación.

The NBA has proposed a new anti-tanking draft reform that expands the lottery, flattens odds and penalizes the bottom three teams, starting with the 2027 draft, sources told @ShamsCharania on Tuesday. https://t.co/nPGiNFkJ5S — ESPN (@espn) April 28, 2026

¿Cuáles son las principales modificaciones de la propuesta contra el tanking para la Lotería del Draft?

La principal reforma contempla la ampliación de la Lotería del Draft, que pasaría de incluir a 14 equipos a un total de 16. Bajo este esquema, todos los clubes que queden fuera de los playoffs y del Play-In participarían directamente del sorteo, con un sistema de probabilidades pensado para disminuir las ventajas de terminar entre los peores registros de la temporada.

La propuesta establece una “zona de descenso” conformada por las tres organizaciones con peor marca de la ronda regular. Contrario a lo que sucede actualmente, estas divisas gozarían de menos posibilidades de obtener la primera selección global, obteniendo dos bolas en la lotería, mientras que los elencos ubicados entre el cuarto y décimo puesto, entre los no clasificados, recibirían tres.

El nuevo sistema también incluiría a los clubes eliminados en el Play-In. Aquellos que terminen en los lugares 9 y 10 de cada conferencia contarían con dos bolas, en tanto que los perdedores de los enfrentamientos por las posiciones 7 y 8 recibirían una. De esta manera, los 16 participantes entrarían al sorteo, eliminando parcialmente la ventaja histórica de finalizar con el peor balance.

Además, la reforma impediría que un equipo consiga el primer turno del draft en temporadas consecutivas o acumule tres picks dentro del top 5 de modo corrido. De igual forma, desaparecería la posibilidad de proteger selecciones entre los puestos 12 y 15.

¿Cuándo acabaría el sistema contra el tanking que propone la NBA?

La National Basketball Association planea aplicar este sistema inicialmente hasta 2029, momento en el que se tendría que revisar su continuidad.

La liga también busca ampliar sus herramientas disciplinarias para intervenir en casos de tanking, incluso modificando probabilidades o posiciones en el draft si considera que una escuadra ha incentivado derrotas deliberadas.

¿Qué es el tanking en la NBA?

Esta es la práctica que consiste en perder partidos de manera estratégica para mejorar las posibilidades de obtener picks altos en el siguiente draft.

Las franquicias que utilizan esta táctica no sólo traspasan a sus mejores basquetbolistas a mitad de campaña; dan descanso a estos, haciéndoles que no se uniformen, sin argumentos, o alegan lesiones menores. Asimismo, los clubes dan prioridad a jóvenes sin experiencia y sin importar que comentan errores, disminuyendo las posibilidades de ganar un encuentro.

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