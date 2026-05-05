¿Cuáles fueron los números de Austin Reaves ante el Oklahoma City Thunder esta temporada?

La mediática Semifinal del Oeste entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder inicia en pocas horas, así que ante la lesión de Luka Doncic, el rendimiento de Austin Reaves será clave para que los de púrpura y oro tengan alguna opción frente al mejor equipo de la ronda regular y campeón defensor de la NBA.

El cruce promete intensidad desde el salto inicial. Mientras los californianos superaron en seis juegos a los Houston Rockets en la primera ronda, OKC llega con una confianza arrolladora tras barrer a los Phoenix Suns. Sin dudas, el conjunto entrenado por Mark Daigneault parte como favorito para avanzar a las Finales de Conferencia, pero los de JJ Redick buscarán dar el golpe en una eliminatoria al mejor de siete.

Bajo semejante contexto, la figura de Reaves adquiere un peso determinante. El escolta de 27 años fue el segundo máximo anotador de los Lakers durante la temporada regular, gracias a 23.3 puntos de media, consolidándose como una alternativa ofensiva confiable a Luka, junto a LeBron James. No obstante, su estado físico genera dudas, ya que apenas pudo participar en los últimos dos partidos de la serie versus Rockets debido a una lesión en el oblicuo sufrida, precisamente, frente al Thunder el pasado 2 de abril.

¿Cómo le fue a Austin Reaves ante el Thunder en la temporada regular?

Entretanto, los antecedentes del ascendente escopetero contra Oklahoma City no son del todo alentadores, pues en los tres juegos que disputó en la regular, todos con victoria para el Thunder, incluido el duelo en el que se lesionó, sus números estuvieron por debajo de su media habitual: 14.7 puntos; 3.7 rebotes y 3.7 asistencias, con un bajo 23.1% de efectividad en triples; cifras que reflejan las dificultades que le planteó el esquema defensivo de Daigneault.

Para que los Lakers tengan opciones reales de competir, Reaves deberá recuperar su mejor versión ofensiva y elevar su eficacia, especialmente desde el perímetro. Su capacidad para generar juego, abrir espacios y asumir responsabilidades anotadoras será fundamental, más aún si Doncic no acciona a lo largo de la batalla por su lesión de la pierna, o si lo hace pero no al cien por cien.

Quién sabe si con un LeBron inspirado y un Reaves determinante, Los Angeles todavía puede soñar con una sorpresa de dimensiones enormes ante un rival que, aunque luce dominante, todavía tiene que demostrar que está dispuesto a instaurar una hegemonía en la elitista competición.

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