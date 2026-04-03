¿Cuáles son los números defensivos de Luka Doncic en la temporada 2025/26 con los Lakers?

La nominación de Luka Doncic al premio de Jugador Defensivo del Mes de marzo ha generado sorpresa en buena parte del entorno NBA.

Tradicionalmente reconocido por su talento ofensivo, el estelar base de Los Angeles Lakers empieza a cambiar la narrativa gracias a una evolución evidente a la hora del retroceso. Pero semejante reconocimiento no llegó por casualidad, ya que los californianos dejaron marca de 15-2 en el finalizado mes, quedando en el top 10 en cuanto a menor promedio de puntos recibidos por encuentro; de hecho, el esloveno aportó una intensidad en el marcaje pocas veces vista en sus brazos y piernas.

En efecto, la nominación rompe con esa percepción instalada sobre el propio Luka, quien sin convertirse aún en un especialista en la retaguardia, ha logrado transformarse en un defensor confiable, capaz de influir en el ritmo del partido también desde ese lado de la duela, lo que debería seguir beneficiando a unos Lakers que, pese a ser apaleados el jueves a manos de Oklahoma City Thunder, afinan detalles para encarar los playoffs con la ambición de destronar al vigente campeón: el propio equipo que comanda deportivamente Shai Gilgeous-Alexander, OKC.

"Luka's defensive numbers are way better than people think. 1-on-1 defense, ISO defense, his steals; all of that is better than what he's given credit for." 📊👀@QRich talks defense affecting Doncic's MVP case 🏆@21Blackking | @MichelleDBeadle | @ChandlerParsons | @TeamLou23 pic.twitter.com/e9V3Wm4lkc — Run It Back (@RunItBackFDTV) April 1, 2026

En definitiva y a espera de conocer el alcance exacto de su reciente lesión en el tendón de la corva, Doncic viene justificando su evolución en defensa con un impacto concreto, debido a que promedia 1.6 robos, siendo sexto en toda la NBA, además de 0.6 bloqueos, su mejor registro personal. A esto suma 7.0 rebotes defensivos de media, liderando a los bases en ese apartado, en otra muestra de su facilidad para cerrar posesiones y contribuir en la pintura.

Otro dato relevante es su rating defensivo, situado en 113; una cifra que no sólo lo coloca en un rango competitivo, sino que está por encima del estándar de la liga, que ronda los 115 permitidos por cada 100 posesiones. Aunque sigue luciendo lejos del average de los grandes especialistas en el marcaje, que suelen ubicarse cerca de 110, el progreso del balcánico en el apartado en cuestión es significativo.

Sin dudas, Luka Doncic empieza a consolidarse en faceta de jugador integral, con un impacto que supera su claro dominio en ataque y que puede trasladarse al otro lado.

Los números defensivos de los candidatos al MVP de la NBA

Si la luminaria eslovena no es el principal candidato al MVP de la 2025/2026 es porque al menos otras dos estrellas de la competición han logrado ser dominantes en ataque y muy eficaces en defensa.

Son los casos de Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama, quienes también se erigen en referentes totales de los dos mejores clubes del Oeste, y de la NBA, el Thunder y San Antonio Spurs, respectivamente.

SGA ostenta 1.4 robos por desafío junto a 0.8 bloqueos, primero entre los armadores, agregando 3.8 tableros defensivos; no obstante, es el miembro del backcourt con el mejor rating defensivo, cortesía de 108.4.

Caso similar al de un Wemby que reúne 1.1 estafas más 9.4 rebotes protegiendo su aro; segundo de la contienda, al tiempo de liderar la misma en tapas (3.1) y rating defensivo (101.5). No en vano, el gigante francés es candidato A-1 al premio Jugador Defensivo de la Temporada.

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