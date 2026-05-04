¿Cuáles fueron los números de LeBron James ante el Oklahoma City Thunder esta temporada?

Los Playoffs de la NBA entran en una fase decisiva, tanto que ya se tienen definidos los cruces de las Semifinales de Conferencia. Pues uno de los más atractivos, sobre el papel, es el de Los Angeles Lakers, quizás sin Luka Doncic pero con LeBron James, ante el campeón defensor, Oklahoma City Thunder.

Mientras los californianos vencieron en seis desafíos a Houston Rockets en la primera ronda, OKC llega con la confianza por las nubes, luego de barrer en dicha etapa a los Phoenix Suns. De ese modo, los entrenados por Mark Daigneault son favoritos para meterse a las Finales del Oeste, al margen de que la popular escuadra de JJ Redick intentará dar la campanada en una batalla, también, al mejor de siete juegos.

En la previa, uno de los focos principales de la serie está puesto en King James, quien vuelve a ser el eje competitivo de los Lakers. Eso sí, el veterano alero tuvo un rendimiento discreto cuando enfrentó al Thunder durante la campaña regular, ya que disputó dos encuentros en los que promedió 17.5 puntos, 6.0 rebotes y 6.0 asistencias, agregando 71.5% en libres, 50.0% de campo y un nefasto 12.5% de triples; números positivos en el global, pero lejos del impacto dominante de una figura como el nacido en Akron, el cual que suele marcar diferencias.

Por si fuera poco, hay un dato que no pasa desapercibido: Los Angeles perdió los cuatro compromisos contra Oklahoma City en la fase clasificatoria; mientras que el antecedente más duro se produjo el 2 de abril, con LeBron en la duela, cuando los de Redick sufrieron una contundente derrota por 139-89, en un partido en el cual nunca lograron competir y, por el contrario, exhibieron falencias defensivas y una preocupante falta de respuesta general al ritmo vertiginoso de los monarcas reinantes de la NBA.

Ya de cara a la eliminatoria que empieza este martes, el desafío para James será aún mayor. Con un roster condicionado por la lesión de Doncic, máximo anotador de la contienda y quien difícilmente pueda accionar en los próximos días debido a su lesión del tendón dela corva, el liderazgo ofensivo recaerá casi por completo sobre los hombros de LeBron, junto con Austin Reaves, aunque éste último viene saliendo de otra lesión, de oblicuo, más allá de que sí actuó en los últimos dos choques versus Houston.

Bajo este escenario, OKC no sólo pondrá a prueba la vigencia de LBJ; también su capacidad para elevar el rendimiento colectivo en circunstancias más adversas que nunca.

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