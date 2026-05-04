¿Cuáles fueron los números de Shai Gilgeous-Alexander ante Los Angeles Lakers esta temporada?

Los Playoffs de la NBA 2026 avanzan hacia su tramo más exigente, tanto que ya se tienen definidos los cruces de las Semifinales de Conferencia, incluyendo uno de los duelos más atractivos del Oeste: Oklahoma City Thunder versus Los Angeles Lakers.

De la mano de Shai Gilgeous-Alexander, el monarca reinante de la prestigiosa liga barrió con autoridad a Phoenix Suns en la primera ronda, mientras que la popular divisa de Hollywood necesitó de seis partidos para superar Houston Rockets (4-2).

OKC no sólo llega en gran forma a esta batalla frente a Los Angeles; también con el respaldo de haber sido nuevamente el mejor equipo de la fase regular en toda la NBA. Con un sistema sólido, dinámico y eficaz en ambos costados de la duela, el elenco que entrena Mark Daigneault se ha consolidado una vez más como el rival a vencer en el Oeste, y a lo largo de la justa.

Bajo ese escenario el liderazgo de SGA ha sido determinante, puesto que firmó otra campaña sobresaliente, al punto de erigirse en firme candidato a repetir el premio MVP, mismo que ya obtuvo en la 2024/2025. Es que durante la finalizada ronda regular, el base promedió 31.1 unidades, 4.3 rebotes y 6.6 asistencias, acompañado de una eficiencia notable: 87.9% en tiros libres, 55.3% de campo y 38.6% en triples; dígitos que reflejan su impacto total en el juego y su evolución como líder absoluto de su quinteto.

¿Cuáles son los números de Shai Gilgeous-Alexander ante los Lakers en la ronda regular 2025/2026?

Pero al margen de su rendimiento global, hay un antecedente que resulta especialmente relevante de cara a la serie ante los Lakers. Shai fue una pieza clave en el dominio del Thunder sobre Los Angeles en la etapa clasificatoria, considerando que vencieron a estos últimos en los cuatro careos.

En lo individual, SGA disputó tres de esos partidos, en los que registró promedios de 27.7 puntos, 3.2 tableros y 8.0 pases de anotación, aunado a mantener notables porcentajes de lanzamientos: 93.3% desde la línea de libres, 55.2% de campo y 38.5% de tres. Su capacidad para controlar el ritmo, generar en ataque y anotar en momentos clave resultó determinante para inclinar la balanza a favor de su equipo.

Con estos antecedentes, la Semifinal del Oeste promete ser un desafío complejo para los Lakers. Detener a Gilgeous-Alexander será una prioridad absoluta si los de JJ Redick aspiran a competir de igual a igual o, al menos, darle problemas al campeón defensor de la National Basketball Association.

Más contenido de Los Angeles Lakers