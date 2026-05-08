OG Anunoby sufre lesión y es duda para el Juego 3 entre Knicks y 76ers

OG Anunoby, figura de los New York Knicks, se encuentra bajo observación diaria, tras sufrir una distensión en el isquiotibial derecho, que lo mantiene en duda para el encuentro de este viernes ante los Philadelphia 76ers.

El jugador de 28 años abandonó el encuentro al final del cuarto periodo en la victoria del miércoles tras un intento de volcada. Es uno de los expertos defensivos del técnico Mike Brown y no contar con él para el resto de la serie puede comprometer al equipo de Nueva York, que lidera la serie 2-0.

"Uff… parece una lesión de isquiotibial derecho para OG Anunoby. Se puede ver cómo se agarra la parte posterior de su pierna derecha tras un corte cuando faltaban 3:00 minutos en el último cuarto. Se mantiene en la jugada unos segundos, pero inmediatamente hace señas al banquillo de que necesita salir", dijo el reportero Tommy Beer, durante el segundo partido de la serie al momento de la lesión de Anunoby.

Anunoby viene de uno de los mejores partidos de playoffs de su carrera, a pesar de que tuvo que abandonar la cancha antes del final del compromiso. El alero consiguió 24 puntos, cinco rebotes y cuatro robos en 37 minutos para ayudar a los Knicks a tomar una ventaja de 2-0 en la serie.

El rendimiento de OG Anunoby en estos playoffs ha sido fundamental, promediando 21.4 puntos y 7.5 rebotes, además de aportar en defensa con casi 2 robos y un bloqueo por partido. Es el jugador más eficiente del equipo, liderando los porcentajes de tiro tanto generales (61.9%) como de larga distancia (53.8%).

New York Knicks forward OG Anunoby has been diagnosed with right hamstring strain and will be day to day, sources tell ESPN. Anunoby is the Knicks second-leading scorer this postseason at 21.4 points per game. He is listed questionable for Game 3 on Friday against Philadelphia. pic.twitter.com/q1zLXpbRkr — Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2026

De hecho, su presencia en la cancha eleva la producción de los Knicks en 15.8 puntos por cada 100 posesiones. El tercer enfrentamiento tendrá lugar en Filadelfia este viernes a las 7 p.m. ET.

Cabe recordar que durante la postemporada de 2024, Anunoby lidió con una distensión en el isquiotibial izquierdo que lo dejó fuera durante cuatro partidos. Sin embargo, el cuerpo médico de los Knicks esperará hasta último momento para anunciar el estado del alero.

Durante la temporada regular, Anunoby fue productivo para los Knicks, promediando 16.7 puntos, 5.2 rebotes, 2.2 asistencias y 1.6 robos por partido. Además, lanzó para un 48.4% en tiros de campo y un 38.6% desde la línea de tres puntos.

Los Knicks no ganan un campeonato de la NBA desde 1973 y Anunoby es clave si quieren volver a probar los sabores del triunfo.

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