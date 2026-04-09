Oklahoma City Thunder asegura primer lugar del Oeste: ¿Quiénes pueden ser sus rivales en primera ronda de playoffs?

Oklahoma City Thunder continúa consolidando una temporada histórica, al punto de imponerse con autoridad 128-110 a Los Angeles Clippers la noche del miércoles y asegurar el mejor récord de toda la fase regular de la NBA.

Dicho triunfo estuvo liderado por una actuación dominante del interno Chet Holmgren, quien concretó 30 puntos y 14 rebotes, acompañado del liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander, dueño de 20 unidades y 11 asistencias. De ese modo, OKC elevó su marca a 64-16, extendiendo una racha de siete victorias y 19 en sus últimos 20 compromisos.

El actual monarca de liga no sólo aseguró nuevamente el primer lugar de la Conferencia Oeste por tercera temporada seguida, también el mejor registro global por segundo año corrido. En consecuencia, los del coach Mark Daigneault garantizaron ventaja de local durante los playoffs, un factor clave en sus aspiraciones de revalidar el anillo; mientras que relegaron a los San Antonio Spurs (61-19) a la segunda casilla del citado segmento.

THE THUNDER HAVE CLINCHED THE NO.1 SEED FOR THE THIRD CONSECUTIVE YEAR ⚡️ pic.twitter.com/yeq56DfGPU — Yahoo Sports (@YahooSports) April 9, 2026

A pesar de las complicaciones físicas que han afectado a Jalen Williams, el Thunder ha mantenido su consistencia competitiva, al punto que ESPN Research reveló que el elenco en cuestión se convirtió en apenas el sexto desde la 1983/1984 en lograr tres cursos al hilo como primer sembrado de una conferencia. En esa lista figuran dinastías como las de Boston Celtics de los 80's, Los Angeles Lakers en dos etapas distintas (80's e inicios del 2000), Chicago Bulls de los 90's y Golden State Warriors de la década de 2010.

Por otro lado, Oklahoma City suma 132 victorias en las últimas dos zafras, con dos juegos aún por disputar; dígito sólo superado por los Bulls de Michael Jordan y los Warriors de Stephen Curry en períodos similares. Por si fuera poco, OKC busca convertirse en apenas el quinto club en la historia en conseguir el mejor récord de la NBA y conquistar el campeonato en campañas corridas.

Ya de cara a los playoffs, la escuadra que comanda en el tabloncillo Shai Gilgeous-Alexander espera por su rival de primera ronda, el cual emergerá del torneo Play-In, instancia que, en el Oeste, tendrá a Phoenix Suns, los Clippers, Portland Trail Blazers y Golden State Warriors.

Vale aclarar que el perdedor del choque entre el séptimo y el octavo lugar (Suns vs. Clippers actualmente) se enfrentará al ganador del careo entre el noveno y el décimo (Blazers vs. Warriors) para dirimir al octavo sembrado de la conferencia, traduciéndose en el obstáculo inicial del Thunder en postemporada.

¿Suben las posibilidades de Shai Gilgeous-Alexander de ser MVP nuevamente tras el primer lugar del Thunder?

Las amenazas de Nikola Jokic y, sobre todo, de Victor Wembanyama de acabar con el reinado individual de SGA probablemente hayan concluido, luego que OKC asegurara una vez más el mejor récord del Oeste, y de la justa.

Es que aunado al dominio de su equipo en calidad de campeón defensor, el base canadiense terminará segundo en puntos por partido (31.1), sin contar con que podría ser declarado campeón anotador si la NBA finalmente margina a Luka Doncic (33.5) de aspirar a los premios, después de quedarse a un encuentro disputado del mínimo de 65 permitidos.

Asimismo, Shai registra 4.3 rebotes, 6.6 asistencias, 87.9% de libres, 55.3% de campo y 38.6% en triples, liderando la contienda en win shares (15.4) y siendo segundo en rating de eficiencia (30.9), dos renglones avanzados que miden el impacto de un jugador en ambos costados de la duela y su influencia en el éxito colectivo.

Entretanto, los Spurs ya aseguraron la segunda posición de la conferencia, por lo que no está garantizado que Wembanyama llegue a las 65 apariciones, dado que actualmente posee 63.

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