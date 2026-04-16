La opinión de Kevin Durant sobre enfrentar a los Lakers sin Luka Doncic y Austin Reaves

Kevin Durant mostró respeto por Los Angeles Lakers, en la previa al enfrentamiento entre ambos equipos por la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA. El alero de los Houston Rockets sabe que su rival llega comprometido, al no contar con sus dos principales anotadores.

Luka Doncic llegará de España este viernes, luego de pasar por un tratamiento especial para tratar una distensión de isquiotibiales de grado 2. Es muy poco probable que el esloveno pueda estar en acción ante los Rockets.

Lo mismo sucede con Austin Reaves, el segundo mejor anotador del equipo, quien está en pleno proceso de recuperación de un desgarro muscular de grado 2 en el oblicuo izquierdo. El escolta parece necesitar más tiempo de recuperación que Doncic.

"Perder a dos de los mejores jugadores de la liga es algo difícil de compensar, pero ellos tienen piezas que pueden entrar y causar un gran impacto", dijo Durant a los medios que cubrieron el entrenamiento de los Rockets en Los Angeles.

Tres victorias consecutivas del equipo dirigido por JJ Redick le permitieron cerrar la temporada como el cuarto clasificado en el Oeste, por lo que tendrán ventaja de localía, con los dos primeros partidos del emparejamiento en el Crypto.com Arena de Los Angeles.

LeBron James volverá a ser el principal anotador de los Lakers y demostró que está preparado para el reto, después de conseguir el premio al Jugador de la Semana en el último período de la ronda regular.

Kevin Durant on facing the short-handed Lakers in the 1st round:



“Missing two of the best players in the league is tough to make up for but they got guys that can come in and make a huge impact.” 👀 pic.twitter.com/vk7qhPyWq5 — BronMuse (@BronMuse) April 15, 2026

James terminó la temporada con 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes, en la campaña número 23 de su carrera. A sus 41 años de edad, la serie contra los Rockets representa uno de los retos más importantes de su carrera.

Durant viene de promediar 26.0 puntos, 4.8 asistencias y 5.5 rebotes en la temporada. El alero fue clave para que los Rockets cerraran a todo tren la ronda regular, con 9 victorias en sus últimos 10 compromisos.

Los Rockets consiguieron esa racha de triunfos, en parte, gracias al aporte de Alperen Sengun, quien viene de la mejor temporada de su carrera y es uno de los mejores centros de la liga. El turco terminó promediando 20.4 puntos y 8.9 rebotes, siendo un gran pasador con sus 6.2 asistencias por compromiso.

Los Lakers hacen todo lo posible por recuperar a sus estrellas jóvenes, pero los focos de esta serie estarán en los más veteranos: Kevin Durant y LeBron James.

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