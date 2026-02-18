La opinión de Luka Doncic sobre la estrategia de mercado de Los Angeles Lakers

La fecha límite de cambios del pasado 5 de febrero dejó sensaciones mixtas entre los aficionados de Los Angeles Lakers, quienes esperaban movimientos de mayor impacto para reforzar el roster en plena lucha por los puestos altos de la Conferencia Oeste. Sin embargo, de puertas hacia dentro la lectura parece haber sido distinta, incluso apoyada por referentes actuales del club como Luka Doncic.

Según reveló el periodista Dave McMenamin, el estelar base esloveno respaldó la postura conservadora adoptada por la gerencia que hace vida en el Crypto.com Arena, priorizando la estabilidad del grupo y una planificación más ambiciosa de cara al próximo verano, cuando es factible que LeBron James se marche del equipo rumbo a su casa, Cleveland Cavaliers, si no opta por retirarse.

De hecho, el único movimiento de los Lakers en el finalizado "deadline" de la NBA fue la llegada del escolta Luke Kennard, reconocido como uno de los triplistas más eficaces de la liga. El traspaso, acordado con los Atlanta Hawks envió al piloto Gabe Vincent junto a una selección de segunda ronda del draft de 2032 a la mencionada organización; una operación vista para mejorar el perímetro y no con la finalidad de dar el salto de calidad definitivo para batallar por el anillo.

Luka Doncic es el líder anotador de los Lakers, y de la NBA, en este curso | Kamil Krzaczynski-Imagn Images

McMenamin agregó que Luka considera acertada la decisión de evitar traspasos apresurados, entendiendo que el verdadero margen de maniobra llegará durante la agencia libre, a partir del 1 de julio. Los angelinos tendrían como prioridad asegurar la continuidad de Austin Reaves mediante una extensión máxima de cinco años y 241 millones de dólares, consolidándolo como una pieza fundamental en el proyecto deportivo, pero sin descartar que el alto ejecutivo Rob Pelinka explore escenarios claramente ambiciosos, incluyendo el presentar una oferta atractiva a los Milwaukee Bucks con la intención de adquirir a la superestrella griega Giannis Antetokounmpo, transformando por completo el panorama competitivo del equipo.

La cautela de Pelinka y su equipo de trabajo también se explica por el contexto reciente, dado que los Lakers han atravesado buena parte de la temporada condicionados por problemas físicos que afectaron a varias de sus figuras principales, empezando por el propio Doncic, así como LeBron James y Reaves. A pesar de ello, el elenco de Hollywood logró mantenerse entre los mejores y alcanzó la pausa del Juego de Estrellas ubicado en la quinta posición de la Conferencia Oeste, con marca de 33-21, apenas medio partido por debajo del cuarto puesto y a sólo juego y medio del tercero.

