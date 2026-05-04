Orlando Magic despide a su entrenador Jamahl Mosley tras eliminación en los playoffs

El cierre de la primera ronda de los playoffs dejó movimientos importantes dentro de la NBA, y uno de los más llamativos fue la decisión de Orlando Magic de poner fin al ciclo de Jamahl Mosley como entrenador en jefe. La propia franquicia confirmó la noticia este lunes, marcando así el final de una etapa que se extendió durante cinco campañas.

La salida del estratega de 47 años se produce apenas un día después de la eliminación de un club de Florida que, como dueño de la octava plaza final del Este, tras el Play-In, dejó escapar una ventaja de 3-1 en la serie frente a Detroit Pistons, el mejor sembrado de la conferencia, lo que terminó siendo un golpe demasiado duro para las aspiraciones de continuidad del proyecto.

Jeff Weltman, presidente de operaciones de baloncesto de la cita organización, se refirió a la salida de Mosley mediante un comunicado oficial que difundieron los medios. "Apreciamos su liderazgo y las valiosas contribuciones que hizo como entrenador. Si bien fue una decisión difícil, creemos que es hora de una nueva voz y una perspectiva renovada".

BREAKING: The Orlando Magic have dismissed head coach Jamahl Mosley, sources tell ESPN. Mosley's tenure in Orlando finishes after five seasons, including three consecutive playoff runs from 2023 to 2026. Orlando had a first-round elimination for the third straight time Sunday. pic.twitter.com/Gb4LOgu8aZ — Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2026

¿Cuál fue el récord de Orlando Magic con Jamahl Mosley como entrenador?

Mosley había asumido el cargo en julio de 2021 cuando fue elegido para reemplazar a Steve Clifford. En aquel momento, la franquicia en cuestión apostó por un perfil joven y con proyección, confiando en su capacidad para desarrollar talento y construir una identidad competitiva.

Quien previamente trabajara de asistente en Cleveland Cavaliers y Dallas Mavericks acumuló un registro de 189-221 como máximo responsable de Orlando, incluyendo foja de 133-113 en las recientes tres contiendas; números que reflejan un proceso de crecimiento progresivo, aunque sin alcanzar grandes resultados en postemporada.

Claro está, uno de los aspectos más destacados de su ciclo fue la regularidad para clasificar a playoffs, logrando, precisamente, tres clasificaciones consecutivas. Sin embargo, el Magic nunca logró superar la primera ronda, barrera que terminó pesando en la evaluación final de la directiva.

A pesar de su salida, el trabajo de Mosley no pasó desapercibido en la NBA, tanto que en la temporada 2023/2024 finalizó en el segundo lugar de la votación al premio Entrenador del Año, sólo por detrás de Mark Daigneault, de Oklahoma City Thunder, reconocimiento que destacó su impacto en la evolución de la divisa de Orlando.

Ahora, el Magic inicia una nueva etapa con la misión de dar el salto competitivo definitivo, a sabiendas de que cuenta con un roster de mucho potencial y estrellas emergentes.

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