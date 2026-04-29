Orlando Magic también quiso a Giannis Antetokounmpo antes del deadline de la NBA

Durante gran parte de la temporada regular, el nombre de Giannis Antetokounmpo apareció vinculado a múltiples rumores de mercado, especialmente ante la incertidumbre que rodea el futuro competitivo de los Milwaukee Bucks. Pues entre las franquicias mencionadas como posibles destinos, trascendió que el Orlando Magic surgió como uno de los equipos que mayor interés mostró en la superestrella griega.

Antes del inicio de los playoffs, el periodista Michael Scotto indicó que el club del estado Florida había evaluado seriamente la posibilidad de intentar un canje para recibir al dos veces MVP de la NBA antes de la fecha límite, el pasado 5 de febrero, en pro de dar un salto definitivo hacia la élite de la Conferencia Este.

Según se supo, el Magic fue uno de los equipos que se comunicó con la gerencia de Milwaukee para expresar interés en un posible traspaso para la parte decisiva de la 2025/2026. Incluso, se especuló con que Orlando estaba dispuesto a ceder a Milwaukee a Paolo Banchero, primer pick global del draft de 2022 y considerado el rostro actual de la entidad.

Sin embargo, el contexto deportivo comenzó a modificar ese escenario. El sólido rendimiento del Magic en esta postemporada viene cambiando la percepción interna sobre la necesidad de realizar movimientos agresivos, así que ahora se fortalece la idea de que el proyecto actual puede competir sin alterar su núcleo principal.

Scotto: Magic expressed interest in trading for Giannis Antetokounmpo before the trade deadline. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 29, 2026

La evolución del roster también juega un papel importante. Orlando cuenta con una base joven consolidada encabezada por Banchero, Franz Wagner y un Desmond Bane quien se convirtió en una pieza determinante desde su llegada, gracias a su aporte ofensivo y capacidad para resolver partidos cerrados.

¿El Magic ya no quiere a Giannis Antetokounmpo?

De igual forma, el interés por Antetokounmpo no desaparece completamente. Si el MVP de las Finales de la NBA en 2021 llegara a quedar disponible en el mercado, Orlando podría volver a evaluar sus opciones.

La ubicación geográfica también representa un atractivo: Florida ofrece un entorno favorable para ala-pívot heleno, con clima cálido, beneficios fiscales y una conferencia menos exigente que el Oeste, junto al factor de encontrarse más cerca para volar en avión de su Atenas natal.

Mientras tanto, el Magic parece enfocado en consolidar su crecimiento competitivo. Más que buscar una solución inmediata en el verano, la citada organización apuesta por comprobar hasta dónde puede llegar con un grupo joven que comienza a demostrar que está listo para colarse entre los mejores de la contienda.

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