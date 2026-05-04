El paquete de cambio que ofrecerían los Rockets a los Bucks por Giannis Antetokounmpo

Tras una eliminación temprana en los actuales playoffs a manos de Los Angeles Lakers, los Houston Rockets encaran un verano decisivo.

Efectivamente, la franquicia texana dejó claro que su proyecto necesita ajustes profundos, especialmente después de una campaña marcada por un ataque inconsistente, a pesar de haber incorporado a Kevin Durant en junio de 2025. De ese modo, adquirir en los próximos meses a una luminaria del calibre de Giannis Antetokounmpo empieza a pensarse seriamente.

Pues la falta de química entre los veteranos y el núcleo joven, sumado a lesiones importantes, terminó pasando factura. Aunque existe la posibilidad de apostar por la recuperación de los veteranos Fred VanVleet y Steven Adams para mantener la base, el contexto del mercado invita a creer en un movimiento más ambicioso.

Es allí donde podría surgir una oportunidad de alto impacto como la de Giannis. El dos veces MVP de la NBA permaneció en los Milwaukee Bucks tras la fecha límite de cambios, el pasado 5 de febrero; no obstante, todo indica que su nombre será protagonista durante la venidera temporada baja.

The Rockets are expected to call on Giannis Antetokounmpo this summer after another disappointing playoff run.



Houston would likely build an offer to the Bucks centered around Alperen Sengun and Jabari Smith Jr., which is a near identical salary match, plus future draft capital. pic.twitter.com/BCZxyaDaem — Evan Sidery (@esidery) May 4, 2026

¿Qué oferta enviarían los Rockets a los Bucks por Giannis Antetokounmpo?

Según el periodista Evan Sidery, la organización espacial ofrecería a los de Wisconsin al ascendente pívot turno Alperen Şengün, junto el versátil interno Jabari Smith Jr. y múltiples selecciones de primera ronda. Un paquete que apunta a seducir a los Bucks con talento joven y proyección a largo plazo.

Şengün viene de consolidarse como All-Star gracias a su producción ofensiva y versatilidad, pero su encaje inmediato junto a Durant genera dudas. Por su parte, Smith Jr. es visto como una promesa interesante, aunque todavía no termina de explotar, así que la lógica competitiva de los Rockets sugiere que el tiempo de espera ya no es una opción viable.

“Pero, ¿son realmente los compañeros ideales para Durant en este momento? Sin duda podrían llegar a serlo, pero Houston no tiene tiempo para esperar con un jugador de 37 años liderando este equipo”, analizó Sidery.

Para los Bucks, el intercambio significaría reiniciar el proyecto con piezas jóvenes y capital de draft hasta la próxima década; en tanto que para los Rockets dicho movimiento sería una apuesta directa por el anillo.

Con Antetokounmpo hipotéticamente en sus filas, el quinteto titular de los texanos podría conformarse con VanVleet, Amen Thompson, KD, The Greek Freak y Adams, siendo una de las alineaciones más físicas y dominantes de la NBA. A eso apuntan en el Toyota Center.

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