El paquete de cambio que podrían enviar los Lakers a Warriors por Jonathan Kuminga

Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors han sostenido conversaciones preliminares en torno a un posible cambio que tendría como pieza central al versátil alero Jonathan Kuminga.

Es que de acuerdo con información publicada por el periodista Evan Sidery, aunque los contactos han sido breves, la tradicional divisa de púrpura y oro desea reforzarse antes de la fecha límite de traspasos en la NBA, el próximo 5 de febrero, en pro de intentar conseguir el anhelado anillo en esta misma temporada.

De hecho, Sidery agregó que los Lakers pusieron sobre la mesa una oferta inicial compuesta por los contratos a punto de expirar del piloto Gabe Vincent y el interno Maxi Kleber, más una selección de segunda ronda del draft de 2032; no obstante, los Warriors rechazaron la misma debido al nulo interés en los activos en cuestión, principalmente por el limitado impacto deportivo de ambos veteranos y por el hecho de que quedarían libres en julio.

Vale acotar que Los Angeles tiene como prioridad reforzar su rotación con un alero que accione de 3 y de 4, capaz de defender varias en distintos lugares y aportar tiro exterior, necesidad evidente en su actual estructura. Pues Kuminga, de 23 años, encajaría en ese molde, junto al factor de estar peleado con la directiva y cuerpo técnico del club de San Francisco, lo que posibilitaría un canje.

Sin embargo, el panorama en el Chase Center ha cambiado en las últimas semanas a raíz de la lesión de Jimmy Butler que puso fin a su temporada, incrementando las probabilidades de que el propio Kuminga permanezca en la bahía, valorando su juventud, físico y potencial de crecimiento como parte del núcleo a mediano plazo.

En la presente contienda, el africano posee medias de 12.1 puntos, 5.9 rebotes y 2.5 asistencias en 23.8 minutos, dígitos sólidos considerando su inconsistente rol dentro del sistema de Steve Kerr.

¿Qué paquete de jugadores de Lakers convencería a Warriors para entregar a Kuminga?

Para que Golden State reconsidere su postura, los Lakers tendrían que mejorar sustancialmente su propuesta; en consecuencia, fuentes cercanas a la liga señalan que incluir al escolta Dalton Knecht o al ala-pívot Jake LaRavia, aunado a la segunda vuelta del draft de 2032, cambiaría el rumbo de las negociaciones.

Knecht, seleccionado en el puesto 17 del draft de 2024, no ha contado con demasiadas oportunidades bajo la dirección de JJ Redick en el Crypto.com Arena, aunque sigue siendo una pieza atractiva al estar bajo contrato hasta 2028. Por su parte, LaRavia ha sido la mayor revelación del curso en LA y posee un acuerdo laboral bajo hasta 2027.

