Paul George fue suspendido por 25 juegos por utilizar un medicamento prohibido por la NBA

Paul George suma otra mancha en su carrera al ser suspendido durante 25 partidos de empleo y sueldo, por violar las políticas antidrogas de la NBA. El jugador de los Philadelphia 76ers comenzará su suspensión este sábado, en el partido ante los New Orleans Pelicans.

El veterano se pronunció, lamentó la situación y pidió disculpas a la liga y a los aficionados. "Cometí el error de tomar una medicación inadecuada. Asumo toda la responsabilidad de mis acciones y me disculpo con la organización de los Sixers, mis compañeros y la afición", dijo el alero.

"En los últimos años, he hablado sobre la importancia de la salud mental, y al buscar tratamiento para un problema personal, cometí el error de tomar una medicación inadecuada", dijo George a Shams Charania de ESPN. "Asumo toda la responsabilidad de mis acciones y me disculpo con la organización de los Sixers, mis compañeros y la afición de Filadelfia por mi mala decisión durante este proceso".

George vive una buena campaña con los 76ers, con promedios de 16.0 puntos, 5.1 rebotes y 3.7 asistencias, en 27 encuentros en su temporada 16 en la NBA y segunda en Philadelphia. Comenzó su carrera con los Indiana Pacers, donde pasó 7 campañas, vivió dos en el Oklahoma City Thunder y vistió la camiseta de los Clippers por cinco campañas antes de llegar a los 76ers la zafra anterior.

"Estoy concentrado en aprovechar este tiempo para asegurarme de que mi mente y mi cuerpo estén en las mejores condiciones para ayudar al equipo cuando regrese", añadió el veterano de 35 años de edad.

En la temporada pasada tuvo que abandonar a los 76ers después de 41 encuentros por sus lesiones de ingle y rodilla. A lo largo de su carrera ha sufrido de múltiples lesiones, sobre todo con los problemas que tiene en las rodillas.

El año pasado recibió analgésicos en los últimos cinco partidos que disputó y después decidió abandonar la temporada. "No he estado en mi mejor estado de salud, así que he estado trabajando mucho para recuperarme lo máximo posible y para mantenerme enfocado en estar aquí e intentar mejorar la situación, con el objetivo principal de que el equipo se recupere", dijo en ese momento.

En muchas ocasiones, los jugadores ingieren medicamentos que están prohibidos en el programa antidrogas de la NBA. Igualmente, tendrá que cumplir la sanción y mientras tanto los 76ers extrañarán su capacidad ofensiva y su experiencia en la cancha.

