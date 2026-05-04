La petición de Joel Embiid a los fanáticos de los 76ers antes de la serie ante los Knicks

Joel Embiid volvió a ser protagonista dentro y fuera de la duela, tras ayudar a los Philadelphia 76ers a una remontada histórica frente a los Boston Celtics.

Luego de sellar el pase a las Semifinales del Este con una victoria en el Juego 7, el estelar pívot camerunés no sólo celebró la clasificación, también envió un mensaje directo a su afición de cara a la próxima serie contra New York Knicks.

El conjunto de Philadelphia logró revertir un 3-1 adverso, algo poco común en la historia de la NBA, y ahora se prepara para una eliminatoria con tintes de revancha. Pues el antecedente más reciente entre ambos equipos en playoffs dejó una imagen incómoda para los locales: el Wells Fargo Center estuvo repleto de aficionados neoyorquinos, generando un ambiente más cercano al del Madison Square Garden.

Con ese recuerdo aún fresco, ESPN reveló que Embiid apeló directamente al orgullo de los seguidores de los 76ers. “Sólo tengo un mensaje para nuestros aficionados. La última vez que jugamos contra los Knicks, parecía que (Philadelphia) se había convertido en el Garden. Vamos a necesitar su apoyo".

Joel Embiid’s message to Sixers fans ahead of Game 1 vs. Knicks:



“Last time we played the Knicks, it felt like Philly was Madison Square Garden East. We're gonna need the support. Don't sell your tickets. This is bigger than you... If you need money, I got you.”



(via… pic.twitter.com/UQXogNhJQZ — Legion Hoops (@LegionHoops) May 3, 2026

El mensaje del MVP de la 2022/2023 fue más allá de lo emocional, dado que pidió explícitamente que los fans no vendan sus boletos, conscientes de la fuerte presencia que suele tener la afición de los Knickerbocker en partidos como visitantes. Incluso, dejó una frase que rápidamente se viralizó: “No vendan sus entradas. Esto es algo que nos trasciende a todos. Los necesitamos”.

La preocupación del siete veces All Star de la NBA es infundada en hechos. Es que en aquella serie, los Knicks no sólo dominaron en la grada, también en el tabloncillo, cerrando la eliminatoria en seis desafíos pese a la resistencia de los Sixers. De ese modo, la organización de Pennsylvania intentó en su momento limitar la compra de tickets por parte de aficionados visitantes, pero sin éxito real.

Embiid, consciente del contexto económico de muchos espectadores, incluso ofreció apoyo simbólico: “Los aficionados de los Knicks viajan; compran entradas. Habrá gente que venda sus entradas porque necesita el dinero. No lo hagan; los necesitamos. Necesitamos su apoyo y necesitamos que se hagan oír con muchísima fuerza. Si necesitan dinero, cuenten conmigo”.

Ya en lo deportivo, el regreso del doble campeón anotador de la contienda estadounidense ha sido vital para el elenco que entrena Nick Nurse, al punto que tras perderse los primeros tres compromisos ante Boston por una apendicectomía, cosechó actuaciones dominantes, incluyendo 34 puntos y 12 rebotes en el juego definitivo.

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