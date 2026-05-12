Los planes de Luka Doncic en verano tras la eliminación de los Lakers ante el Thunder

La figura de Luka Doncic volvió a quedar en el centro de la atención mediática, aunque esta vez lejos de la duela. Es que, tras no actuar desde el pasado 2 de abril por su famosa lesión del tendón de la corva, el estelar base de Los Angeles Lakers anunció que no participará con la selección de Eslovenia durante el próximo verano europeo.

En efecto, el seleccionado a seis All-Star detalló que tomó dicha decisión en pro de enfocarse en su vida familiar y en el proceso legal que mantiene con su ex prometida, Anamaria Goltes, por la custodia de sus hijas.

La noticia fue compartida por el propio Doncic a través de sus historias de Instagram, mismas en las que explicó que atraviesa un momento personal complejo, así que decidió priorizar el tiempo con sus pequeñas. “Amo a mis hijas más que a nada en el mundo y siempre serán mi prioridad”, expresó.

Asimismo, el genio balcánico explicó que la mencionada situación legal le ha impedido convivir con sus herederas con normalidad a lo largo del último año. “Mientras sigo trabajando para obtener la custodia compartida de mis hijas, me he visto obligado a tomar una difícil decisión entre viajar y jugar con la selección eslovena y estar con ellas este verano. Lamentablemente, me ha resultado difícil verlas durante los últimos ocho meses”.

The Los Angeles Lakers’ 2025-26 season, in most measurable ways, was an unquestioned success.



And yet, according to team and league sources, running it back with a mostly similar roster isn’t a palatable option.



They must build around Luka Dončić. So what does that mean for… pic.twitter.com/mlGm9ffTFD — The Athletic (@TheAthletic) May 12, 2026

Luka ya había revelado hace algún tiempo que su relación con Goltes terminó debido a las dificultades para mantener unida a la familia mientras disputaba la temporada de la NBA en Estados Unidos, recordando que la pareja se había comprometido en julio de 2023 y tuvo dos niñas, nacidas en noviembre de 2023 y diciembre de 2025, respectivamente.

Por su parte, TMZ Sports había reportado que Goltes presentó una demanda en California relacionada con la manutención infantil y gastos legales contra Doncic. Mientras tanto, la luminaria de los Lakers, quien no pudo reforzar a dicho elenco ni en primera ronda de playoffs, ni en la finalizada fase contra Oklahoma City Thunder, dejará de lado los compromisos internacionales para enfocarse plenamente en su rol como padre.

Lakers prometen a Luka Doncic un roster como el de los Mavericks

Un reporte de The Athletic reveló que al momento de negociar la extensión de contrato, en agosto de 2025, Los Angeles le prometió a Doncic que construiría un roster similar al de los Dallas Mavericks en los años anteriores.

Hay que recordar que el Wonder Boy pasó los primeros seis cursos y medio de su carrera en el conjunto texano, previo a que en febrero de 2025 fuera enviado en un mediático canje a Hollywood.

Gerencia de Lakers construirá el roster alrededor de Luka Doncic

Por otro lado, una fuente vinculada a los Lakers ratificó que la plana mayor del equipo planea estructurar la nómina con el esloveno como principal motor, dejando al aire lo que pueda ocurrir con LeBron James y Austin Reaves, quienes probarán la agencia libre.

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