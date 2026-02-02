¿Por qué Austin Reaves no regresó a los Lakers ante los Knicks?

Los Angeles Lakers están siendo extremadamente cautelosos en el proceso de retorno de Austin Reaves, tanto que el domingo, por tercer partido consecutivo, fue bajado de la lista de disponibilidad, así que no actuó en la derrota de su escuadra ante los New York Knicks.

Yahoo Sports reveló que el escolta de 27 años había aparecido con opciones de regresar a la duela tras una larga inactividad para el enfrentamiento del miércoles pasado versus los Cleveland Cavaliers, igual que para el del viernes versus los Washington Wizards, pero en ambos casos acabó retirado del roster. Una vez más, figuraba con ese mismo estatus en la previa al duelo del Madison Square Garden, pero no llegó ni siquiera a uniformarse, en una prueba de lo cauteloso del cuerpo médico y técnico de la franquicia californiana.

De hecho, el entrenador de Lakers, J.J. Redick, ha sido enfático en recalcar en conferencia de prensa que no existe un contratiempo mayor; simplemente el equipo está optando por un enfoque extremadamente conservador con Reaves, cuya lesión de pantorrilla sufrió un agravamiento inmediato hace algunas semanas, lo que derivó en otra baja corta.

The Lakers say Austin Reaves (left calf strain) has been downgraded to OUT for tonight’s game at New York. — Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2026

Aunque puede resultar frustrante para aficionados y el propio jugador ver cómo se pospone reiteradamente su regreso, Los Angeles prioriza el estado físico a largo plazo de quien es una de las estrellas del club y pilar junto con Luka Doncic en los primeros meses de la actual campaña. En consecuencia, tenerlo disponible en el partido de este martes contra los Brooklyn Nets sería un aliciente importante para intentar cerrar esta gira con un balance positivo (el equipo tiene marca de 4-3 desde el 21 de enero, siempre accionando de visita).

Este enfoque meticuloso también responde a la situación de la lesión en sí. Las distensiones de pantorrilla son delicadas y, en la NBA moderna, incluso pequeñas recaídas pueden derivar en problemas más serios si no se gestionan con cuidado, especialmente cuando hay antecedentes recientes de problemas similares en otros jugadores.

¿Cuál es la importancia de Austin Reaves en estos Lakers?

Reaves ha sido una pieza clave para los Lakers en las últimas tres temporadas, y ni hablar de su impacto durante los primeros dos meses de competición actual.

Es que el escolta tuvo un nivel estelar, que de no haber sido por su lesión en el Día de Navidad, el 25 de diciembre frente a Houston Rockets, probablemente lo hubieran ayudado a asistir al All Star, cortesía de sus 26.6 puntos de media con 5.2 rebotes, 6.3 asistencias y notables 87.3% en libres, 50.7% de campo y 36.5% en triples.

Asimismo y pese a no ser un especialista defensivo, AR15 venía siendo uno de esos jugadores que imprimían intensidad en los dos costados durante las postrimerías de los encuentros de Lakers.

