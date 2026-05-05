¿Por qué y cuándo los Seattle SuperSonics se convirtieron en el Oklahoma City Thunder?

La transformación de los Seattle SuperSonics en el, hoy campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, es uno de los episodios más debatidos dentro de la elitista competición en tiempos recientes.

Es que dicho cambio no sólo implicó una mudanza geográfica, sino también una reconfiguración total de la identidad de la franquicia, marcada por factores económicos, políticos y deportivos.

El traslado se concretó en 2008 cuando el equipo dejó la ciudad de Seattle tras 41 años de historia. La citada organización había sido fundada en 1967 y logró su mayor éxito en 1979 al conquistar el campeonato de la National Basketball Association, su único haciendo vida en el estado de Washington.

Eso sí, la mudanza ocurrió luego de que un grupo inversor liderado por Clay Bennett adquiriera el club en 2006. Desde ese momento comenzaron las tensiones con las autoridades locales en Seattle, principalmente debido a la falta de un acuerdo para renovar o construir una nueva arena.

¿Por qué los SuperSonics se convirtieron en el Thunder?

La razón principal fue económica y estructural. El entonces hogar de los Sonics, Key Arena, era considerado obsoleto en comparación con otros recintos de la NBA, lo que limitaba los ingresos por eventos, palcos y patrocinios.

Ante la negativa de financiar un nuevo hogar con fondos públicos, los propietarios optaron por trasladar la franquicia a Oklahoma City, ciudad que ya había exhibido interés en albergar un equipo profesional y contaba con un estadio moderno y listo para uso inmediato, que actualmente lleva el nombre de Paycom Center (antes Ford Center, Oklahoma City Arena y Chesapeake Energy Arena).

¿Cuál fue el motivo del cambio del nombre de SuperSonics a Thunder?

El cambio de nombre respondió a la necesidad de construir una nueva identidad, ya que SuperSonics estaba profundamente ligado a Seattle, incluso haciendo referencia a la industria aeroespacial de la región.

Al mudarse, la organización en cuestión decidió llamarse Thunder, mismo que conecta con las características climáticas de Oklahoma, particularmente las tormentas eléctricas frecuentes en la zona.

Asimismo, un innovador nombre permitiría desarrollar una marca fresca y desvinculada de su pasado en otra ciudad.

¿Quiénes han sido los mejores jugadores de la franquicia tanto en Seattle como en Oklahoma City?

En la era de Seattle, Gary Payton y Shawn Kemp definieron una época dorada de intensidad en los años 90, alcanzando las Finales de liga en 1996, aunque perdiendo estas contra los Chicago Bulls de Michael Jordan. Pero tampoco se debe olvidar al ex interno Jack Sikma, pilar de aquella consagración de 1979.

Tras la mudanza, OKC disfrutó de un talento generacional sin precedentes, recordando que Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden formaron un trío que llevó a la Divisa a las Finales de 2012, a pesar de caer a manos del Miami Heat de LeBron James. Vale agregar que la primera campaña de KD en la NBA fue con Seattle.

Por último, Shai Gilgeous-Alexander encabeza la nueva estirpe de estrellas que mantienen vivo el legado de una escuadra que conquistó el Trofeo Larry O'Brien en la 2024/2025 y posee el favoritismo para hacer lo propio en los presentes playoffs.

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