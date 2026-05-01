¿Por qué los Lakers mudarán a su equipo de la G-League al Coachella Valley?

Los Angeles Lakers continúan ampliando su presencia fuera de la NBA con una decisión estratégica que, sobre el papel, debe impactar directamente en el desarrollo de talento. Es que la afamada franquicia confirmó que su filial de la G-League dejará El Segundo para mudarse a Coachella Valley, donde iniciará una nueva etapa bajo una identidad renovada.

De ese modo, el citado conjunto pasará a llamarse Coachella Valley Lakers a partir de la 2026/2027 y disputará sus partidos como local en el moderno Acrisure Arena. Según Los Angeles Times, el debut oficial en su innovadora sede está programado para noviembre de 2026, marcando el comienzo de una era distinta para la organización.

La decisión representa mucho más que un simple cambio geográfico. Desde la directiva de Hollywood consideran que Coachella Valley ofrece un entorno ideal para fortalecer el vínculo con la afición y consolidar una experiencia deportiva de primer nivel. Asimismo, el recinto en cuestión ya tiene una relación cercana con los Lakers, dado que el equipo de la NBA ha disputado varios juegos de pretemporada allí en los últimos años.

¿Desde cuándo los Lakers tienen equipo en la G-League?

El traslado también refleja la evolución constante de la estructura de desarrollo en la entidad de púrpura y oro, pues la sucursal de talento comenzó su historia en 2006 bajo el nombre de Los Angeles D-Fenders, actuando inicialmente en el antiguo Staples Center, hoy Crypto.com Arena. Posteriormente, este equipo se mudó al Toyota Sports Center en El Segundo y, en 2017, adoptó el nombre de South Bay Lakers.

Durante ese período, el proyecto se convirtió en uno de los primeros de la G-League administrados directamente por una franquicia de la National Basketball Association, modelo que permitió fortalecer la conexión entre el roster principal y el del filial.

En lo deportivo, el cierre de la 2025/2026 dejó señales muy positivas para los californianos, puesto que la escuadra de desarrollo logró un sólido registro de 26-10, asegurando el liderato de la Conferencia Oeste y reafirmando su competitividad dentro de la justa.

¿Cuál es el impacto del filial en los Lakers?

De igual forma, la influencia del programa de talento se refleja en los resultados a largo plazo. En cerca de dos décadas, la filial de Lakers ha contribuido al ascenso de decenas de jugadores hacia la NBA, incluyendo Bronny James (hijo de LeBron), consolidándose como una plataforma importante para activos emergentes.

Con la llegada a Coachella Valley, la tradicional divisa busca abrir un nuevo capítulo que combine crecimiento deportivo, identidad regional y una conexión más cercana con nuevos fans.

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