¿Por qué la NBA le perdonó la falta técnica que sufrió Luka Doncic ante el Orlando Magic?

La NBA decidió revocar las faltas técnicas señaladas a Luka Doncic y Goga Bitadze, tras el partido sabatino entre Los Angeles Lakers y Orlando Magic.

La medida fue confirmada 24 horas después del compromiso, en una decisión que tiene implicaciones directas en la disponibilidad del crack esloveno.

En un principio la sanción a Doncic representaba su decimosexta técnica de la temporada, lo que habría acarreado una suspensión automática para el desafío del lunes frente a Detroit Pistons. No obstante, Yahoo Sports reveló que una vez se revisó la jugada y se conocieron los acontecimientos, la propia liga de baloncesto optó por retirar ambas penalizaciones, permitiendo que la estrella de los Lakers permanezca activa sin restricciones disciplinarias inmediatas.

El incidente ocurrió en los instantes finales del tercer período cuando Luka y Bitadze protagonizaron un intercambio verbal que derivó en la intervención arbitral. De acuerdo con la versión del seleccionado a seis All-Star, el pívot georgiano dirigió insultos hacia su familia en el idioma serbio, provocando su reacción. Sin embargo, el interno del club de Florida negó categóricamente semejantes acusaciones y sugirió que fue el mismo esloveno quien inició la confrontación.

Luka Doncic receives his 16th tech of the season and if it stands he will be suspended for Monday’s game vs. the Pistons. pic.twitter.com/UNUABrb6W2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 22, 2026

Al margen de la polémica, el nuevo panorama beneficia todavía más al canterano de la sección de básquet del Real Madrid, dado que atraviesa uno de los momentos de mayor dominio en su carrera, siendo la pieza central de la racha de nueve victorias de los Lakers. Asimismo, posee 40.0 puntos de media en dicho tramo, junto a 8.4 rebotes, 7.4 asistencias y 2.6 robos, argumentos que le empujan al favoritismo al premio Jugador del Mes de marzo.

El impacto de Doncic ha sido determinante para el resurgir del conjunto angelino, que ha encontrado en su líder ofensivo una figura capaz de inclinar partidos de manera constante; por ende, su posible ausencia versus Detroit habría supuesto un contratiempo significativo para las aspiraciones inmediatas de los pupilos de JJ Redick.

A modo global, la antigua luminaria de Dallas Mavericks comanda la prestigiosa liga en puntos por encuentro (33.4), agregando notables 7.9 rebotes y 8.4 asistencias, motivo por el que su candidatura al MVP continúa subiendo.

Con esta resolución, la NBA evita una suspensión clave, al tiempo de poner fin momentáneamente a una controversia que generó distintas versiones entre los protagonistas. Mientras tanto, los Lakers seguirán contando con su estrella en plena forma, en un momento decisivo de la ronda regular.

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