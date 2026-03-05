Las preferencias de Giannis Antetokounmpo en el mercado de cambios de la NBA

El futuro de Giannis Antetokounmpo fue uno de los temas más comentados durante el cierre del mercado de cambio de la NBA, a inicios de febrero. Sin embargo, pese a las especulaciones y a una temporada complicada para los Milwaukee Bucks, al final no se produjo ningún movimiento que involucrara al doble MVP de la liga.

Es que durante los últimos meses, el astro griego ha enviado mensajes que pueden interpretarse de distintas maneras. En varias ocasiones ha manifestado su deseo de pasar toda su carrera en el Fiserv Forum, pero también ha dejado claro que no quiere formar parte de un equipo que tenga que luchar al límite simplemente para entrar a los playoffs.

Giannis tiene contrato garantizado hasta la zafra 2027/2028, pero puede salirse del mismo un verano antes y renunciar a su opción de jugador por 62.7 millones de dólares, al margen de un salario, medio, cercano a los $58.5 millones, lo que plantea la pregunta de si la situación actual podría prolongarse durante la próxima temporada baja.

Giannis Antetokounmpo prefers playing for an East Coast team since it is closer to Greece and doesn’t want to play with a ball-dominant lead guard, per @EricPincus



(https://t.co/lFrrUtnvLm) pic.twitter.com/1LKJ9L9f9j — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 4, 2026

Por otro lado, Bleacher Report señaló que diversos ejecutivos de clubes rivales consideraban poco probable que Milwaukee estuviera realmente decidido a desprenderse de su estrella antes del deadline. No obstante, sí hubo un cambio notable respecto a años anteriores: la directiva de los Bucks mantuvo conversaciones con varias franquicias, algo que anteriormente no ocurría.

A pesar de ello, la prioridad del elenco de Wisconsin durante gran parte de la campaña pasada y hasta pocas semanas previo al cierre de traspasos fue intentar reforzar el roster para competir alrededor de Antetokounmpo. En consecuencia, todo apunta a que esa seguirá siendo la primera estrategia de dicha organización de cara al verano.

El problema es que no está claro que los Bucks tengan la capacidad de atraer el talento suficiente para volver a situarse entre los principales aspirantes al título, así que, según el mismo medio de comunicación, la gerencia parece decidida a explorar primero esa vía antes de contemplar una reconstrucción más profunda.

De ese modo, la agencia AP agregó que varios ejecutivos creen que la posibilidad de que el ala-pívot heleno sea canjeado este verano es más real que en cualquier otro momento desde su llegada a la prestigiosa competición, en 2013. Entre los equipos que intentarían entrar en la puja aparecen Los Angeles Lakers, New York Knicks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors.

Claro está, el periodista Eric Pincus acotó que aunque la luminaria europea no ve con malos ojos recalar en cualquiera de estas organizaciones, considerando el músculo financiero y el talento de sus nóminas, preferiría ser enviado a una de la Costa Este debido a su cercanía con su país natal, Grecia; además de que preferiría jugar para un equipo que no tenga un base o escolta que absorba mucho el esférico. En otras palabras, los Knicks o el Heat suben en el listado de favoritos a quedarse con el MVP de las Finales de 2021, mientras que Lakers, T-Wolves y Warriors bajan.

Al margen de ofertas y preferencias, una de las grandes incógnitas será el papel que quiera asumir el propio Antetokounmpo: si finalmente decide presionar para salir o si prefiere quedarse en la única entidad a la que ha pertenecido en la National Basketball Association.

