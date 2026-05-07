Propietario de los Bucks anuncia cuándo decidirá el futuro de Giannis Antetokounmpo

El futuro de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks continúa siendo uno de los temas más importantes alrededor de la NBA. De hecho, la organización de Wisconsin dejó claro que desea resolver cuanto antes la situación contractual de su máxima estrella, idealmente antes del draft del próximo mes.

De ese modo, durante la presentación oficial de Taylor Jenkins como nuevo entrenador en jefe, el co-propietario Jimmy Haslam habló con ESPN sobre el panorama del Greek Freak y reconoció que las próximas semanas serán determinantes para el rumbo de la franquicia.

“Simplemente creo que el momento previo al draft es el más natural. Porque si Giannis termina jugando en otro lugar, necesitamos contar con una buena cantidad de activos. Esa es la labor de la gerencia. Y si se queda aquí, entonces se construye el equipo de una manera diferente”.

Las declaraciones alimentan todavía más las especulaciones sobre una posible salida del dos veces MVP, quien ha pasado toda su carrera en Milwaukee y llevó a la divisa al campeonato de 2021, el primero en 50 años. Sin embargo, la última temporada dejó muchas dudas dentro de la organización al estar marcada por lesiones y resultados decepcionantes.

Giannis Antetokounmpo is not contract extension-eligible until October … but Bucks co-owner Jimmy Haslam said today after Taylor Jenkins’ introductory news conference that the team wants to resolve Giannis’ Milwaukee future before next month’s NBA Draft. https://t.co/HDc0Tb6A2T — Marc Stein (@TheSteinLine) May 6, 2026

Milwaukee finalizó con marca de 32-50 y rompió una racha de nueve clasificaciones a playoffs. Asimismo, Antetokounmpo apenas disputó 36 duelos en la fase regular, la cifra más baja de su carrera debido a problemas físicos.

Pese a ello, Haslam aseguró que la comunicación con la estrella helena continúa siendo constante y transparente. “Nunca hemos tenido problema alguno para comunicarnos directamente con Giannis y siempre hemos sabido cuál era su postura. No sabemos si él seguirá con nosotros o no, pero abordaremos este asunto junto a él en las próximas semanas”.

Los Bucks tienen la posibilidad de ofrecerle una extensión máxima de cuatro años y 275 millones de dólares a partir de octubre; no obstante, preferirían tomar una decisión mucho antes para planificar adecuadamente el futuro deportivo, considerando también que el europeo puede salirse de su actual acuerdo en 2027, gracias a una opción de jugador.

Por otro lado, Jenkins inicia una nueva etapa al frente de Milwaukee con la esperanza de recuperar la competitividad. El ex entrenador de los Memphis Grizzlies reveló a los medios que ya sostuvo conversaciones positivas con Antetokounmpo desde su llegada. "Me ha expresado un entusiasmo tremendo, tanto hacia mí como hacia mi familia".

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